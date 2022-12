Boerenkerkhof duikt op in Diksmuide

Deze nacht verscheen in Diksmuide, op de invalsweg vanuit Esen naar Diksmuide tussen De Kapelhoek en garage Durie, een boerenkerkhof.

In heel wat gemeenten in de regio werden al her en der van die kerkhoven geplaatst, een ludieke en positieve stille actie vanuit de landbouw, gerealiseerd door de groep Boerenhart Vlaanderen die hiermee protest voert tegen het stikstofprobleem en het nieuwe mestactieplan. Ze willen een signaal aan de overheid dat de zware normen die worden opgelegd ervoor zorgen dat heel wat jonge boeren afhaken, dat de ‘boerenstiel’ op die manier niet leefbaar is.

De groep Boerenhart Vlaanderen is een groep jonge landbouwers die anoniem en zonder schade te berokkenen op deze manier actie voert. Boerenhart Vlaanderen vindt zijn oorsprong in Ieper en Heuvelland en is neutraal en onafhankelijk van bestaande landbouworganisaties.

“Wanneer alle boeren afhaken en er inderdaad een voedselcrisis op ons afkomt dan zal er geen voedsel meer zijn. Groenten en fruit, vlees en zuivelproducten zullen dan moeten uit het buitenland komen en onze goede landbouwgronden zullen we niet meer optimaal kunnen gebruiken, de dood voor onze landbouw”, aldus een anonieme woordvoerder van Boerenhart Vlaanderen. (ACK)