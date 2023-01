‘Boerenkapoenen’ strikken Niels Destadsbader voor opmerkelijke nieuwjaarsbrief: “Als je verder wil eten, lekker en lokaal. Steun de boeren dan, allemaal!”

“Ik kreeg van de vrienden van Boerenhart Vlaanderen net een mand vol verse groentjes. Merci, het zal smaken!” Aan het woord: Niels Destadsbader, net na het lied Sebastian van Steve Harley & Cockney Rebel op nummer 43 in de Top2000 van Radio2. Landbouwers van actiegroep Boerenhart trokken afgelopen weekend met hun kinderen vanuit de zuidelijke Westhoek richting Roeselare om er de BV te strikken tijdens zijn presentatiewerk.

“Onze kinderen overhandigden hem een groentemand en gingen graag met Niels op de foto”, zegt een van de landbouwers. In de mand stak ook een nieuwjaarsbrief met de bezorgdheden van de boerenbeweging, die enkele maanden geleden ontstond.

“Papa en mama werken elke dag hard voor ieders eten. We willen het even vertellen, dat je dat niet zou vergeten”, klinkt het in de brief. “Iedereen heeft plezier. Met vlees, melk of eieren van hier. Al die gekke plannen over lucht en stikstof. Vinden wij echt niet goed en zeker niet tof. Extra bos, natuur of heide. Eigenlijk heeft een boer liever velden en een weide. Na de zomer straks geen patatjes of groentjes meer. Dat doet ons kleine boerenhartje zeer. Vooruit willen we, papa, mama en kinderen. Maar dat lukt niet, we moeten altijd van alles verminderen. Opa zegt tegen papa: je moet betogen met harde hand. Maar wij geloven in politiekers met gezond boerenverstand.”

“De brief is niet enkel afgegeven aan enkele bekende mensen zoals Niels, maar wordt deze week ook doorgemaild naar verschillende kabinetten van ministers in ons land”, besluit de landbouwer, die graag anoniem blijft. (TP)