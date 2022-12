Boerenhart Vlaanderen vraagt tijdens nieuwe actie om meer toekomstperspectief voor landbouw

Boerenhart Vlaanderen hield woensdagavond een ludieke actie in 30 verschillende gemeenten in West-Vlaanderen.

Daarbij werden zo’n 1.000 zakjes met baktarwe in de brievenbussen van vooraanstaande personen gepost, zoals burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, maar ook mensen uit verschillende natuur- en milieubewegingen

“De bedoeling is dat ze via een QR-code op het zakje met graan te lezen krijgen wat er juist aan de hand is”, klinkt het. “We hopen dat ze druk gaan zetten bij hogere overheden om tot inzicht te komen over welke onterechte maatregelen er op de landbouwsector afkomen. Er is zo goed als geen toekomstperspectief meer voor onze jonge landbouwers.”

“Door deze hoeveelheid graan te zaaien kunnen wij als Vlaamse landbouwers de hoeveelheid graan oogsten om 1 brood te maken. Wij dagen u uit om het zelf eens te proberen. Waarom deze uitdaging? Wij landbouwers zijn naast voedselproducent, beheerders van het hedendaags mooie natuur landschap en toch wordt onze grond ingenomen door natuur en industrie. Door het verstrengde mestactieplan kunnen we de planten niet meer voldoende voeding geven om ze te laten groeien. Door het nieuwe Europese landbouwbeleid worden we verplicht om 4 procent van onze vruchtbare dure landbouwgrond te laten braakliggen. De toekomstige stikstofwet is de doodsteek voor de Vlaamse veehouderij. Dat zijn onze redenen waarom we dit broodnodige graan in de toekomst niet meer aan een betaalbare prijs kunnen telen. De politiek is van plan onze levensnoodzakelijke voedingsmiddelen in te voeren uit het buitenland, waar het aan veel minder strenge eisen moet voldoen. Onwerkbare regels zorgen ervoor dat wij als landbouwers ons werk niet meer kunnen uitoefenen.”