Boerenbond vraagt aandacht voor noden van West-Vlaamse fruittelers

De Boerenbond nodigde dinsdagmorgen politici uit op het fruitteeltbedrijf Myngheer in Zuidschote om de noden van de West-Vlaamse fruitteeltsector onder de aandacht de brengen. Uitdagingen voor de sector zijn onder meer de hoge energiekosten en de rekrutering van arbeidskrachten, mede door de oorlog in Oekraïne.

4,2% van het totaal Belgische fruitareaal wordt in West-Vlaanderen geproduceerd door 86 bedrijven met boomgaarden (44 bedrijven hardfruit, 27 bedrijven wijnbouw, 15 bedrijven andere teelten). In totaal wordt er in West-Vlaanderen op 766 ha fruit geteeld. (188 ha appel, 195 ha peer, 13 ha kersen, 77 ha kleinfruit, 70 ha wijnbouw, 159 ha aardbeien en 64 ha andere).

In aanwezigheid van onder andere federaal parlementslid Nathalie Muylle (CD&V) en gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) vroeg Boerenbond aandacht voor de West-Vlaamse fruitteelt op het appel- en perenbedrijf van Wim Myngheer en Liesbeth Quagebeur in de Ieperse deelgemeente Zuidschote.

ULO-cellen

“Fruitteler zijn, dat is omgaan met risico’s – of dat nu het weer, ziektes of plagen, de schommelende markten… zijn”, zegt Joris Dewinter, consulent bij de Boerenbond. “De uitdagingen zijn groot. Om het jaar rond Belgisch fruit tot bij de consument te brengen zijn ULO-cellen – Ultra Low Oxygen koelcellen om het fruit in rusttoestand te brengen – en een landbouwloods(en) een cruciaal onderdeel van een landbouwbedrijf, maar door de uitfasering van synthetische koudemiddelen worden ze fors duurder en zijn er zelfs tekorten. Dat dwingt fruittelers ertoe om over te schakelen op natuurlijke koudemiddelen zoals CO2, propaan of ammoniak. Deze oplossingen zijn milieuvriendelijk en zeer energiezuinig, maar dit vraagt zeer grote investeringen. Bestaanszekerheid, rechtszekerheid en subsidies zijn dan ook vereist.”

Seizoenshuisvesting

“Maar ook seizoenhuisvesting en het vinden van voldoende arbeidskrachten staan bovenaan de agenda”, zegt Christ Wolfcarius van de Boerenbond. “Tegelijkertijd heeft de fruitteelt ook heel wat troeven uit te spelen op vlak van klimaatopwarming, biodiversiteit… Het is essentieel dat beleidsmakers goed weten wat de impact op het terrein is van bepaalde beslissingen, bijvoorbeeld wat betreft vergunningen en personeel.”

Wim Myngheer geeft uitleg over seizoensarbeidershuisvesting in de gemeenschappelijke ruimte voor seizoenarbeiders op zijn bedrijf. (Foto TOGH)

“Met Boerenbond organiseren we daarom gedurende de zomermaanden heel wat zomerstages voor politici om zo wederzijds info en ervaring te kunnen uitwisselen”, vervolgt Joris Dewinter. “Omdat deze stages positief onthaald worden en omdat fruittelers het belang van goede informatie-uitwisseling zeer belangrijk vinden, nodigden onze leden-fruittelers in West-Vlaanderen een aantal regionale, provinciale, Vlaamse en federale politici uit voor een rondleiding een fruitbedrijf.”

Fruit Myngheer

Dat fruitbedrijf was dus Fruit Myngheer in Zuidschote. Het bedrijf van Wim Myngheer en Liesbeth Quagebeur bestaat uit 25 ha, de helft appelen en de helft peren. “Jaarlijkse produceren we 1.000 à 1.200 ton, in hoofdzaak eetappelen en eetperen. De appels van mindere kwaliteit worden verwerkt tot onder meer appelsap. De verkoop verloopt lokaal in de hoevewinkel, andere lokale winkels die zich hier komen bevoorraden en Belgische supermarkten.”

Waterstof is de toekomst

“Vooral energieneutraal worden is de uitdaging voor ons bedrijf vandaag”, zegt Wim Myngheer. “We hebben heel veel zonnepanelen liggen, maar het probleem is dat we die energie eigenlijk zouden moeten kunnen opslaan om later te hergebruiken op een rendabele manier. Waterstof is de toekomst maar tot op heden is er nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Het komt nog vermoed ik.”

Poolse seizoensarbeiders

Normaal werkt Myngheer met Poolse seizoensarbeiders, maar de rekrutering is onzeker door de oorlog in Oekraïne. “Normaal zijn het jaarlijks dezelfde die terugkeren, maar hoe dat nu zal verlopen is nog maar de vraag. Zij wonen dicht tegen de Oekraïense grens. Wat zal dat met zich meebrengen? Dat weten we nog niet. De handelssituatie ondervindt ook een impact door de oorlog. De handel richting Oost-Europa is voor een groot stuk bemoeilijkt of weggevallen.”

Droogte

Momenteel is er in landbouwmiddens veel te doen rond de uitzonderlijke droogte, maar voor de fruitteelt is dat minder van belang. “Momenteel geven we een klein beetje water, zeker aan de peren omdat die dat toch wel nodig hebben voor een betere kwaliteit en een betere vruchtmaat tegen de pluk. Appels hebben dat minder nodig. Het mag regenen, maar echt precair is het voor onze sector niet. De bomen staan in de grond, zijn goed geworteld. In de ondergrond is er nog vrij veel vocht aanwezig die door capillaire stijging naar boven komt. Onze boomgaarden zijn dus tamelijk bestand tegen droogte, maar er is een zekere meerwaarde als je water kan geven.”