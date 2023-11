Boerenbond investeert 500.000 euro in vijf innovatieprojecten, onder meer in Ieper, voor minder stikstof

De Boerenbond zal de komende twee jaar een half miljoen euro investeren in vijf projecten die met innovatieve technieken de stikstofuitstoot in de veeteelt moet terugdringen. “Tot hiertoe was het arsenaal van innovatieve oplossingen te beperkt, te duur, of praktisch niet toepasbaar”, schrijft de Boerenbond in een persbericht. Naast bedrijven uit Geel, Ieper en Merelbeke overleefden ook twee Nederlandse bedrijven de selectie.

De Boerenbond ging begin 2023 met een projectoproep op zoek naar oplossingen voor de stikstofuitdaging. Projecten van Van De Plas, Vermeulen Construct (uit Ieper) en AndersBeton, Detricon en Maenhout, Kamplan en Lely krijgen nu tot 125.000 euro financiële ondersteuning. In 2024, 2025 en 2026 zal de landbouworganisatie opnieuw op zoek gaan naar innovatieve projecten, en wil zo in totaal een zestiental projecten mee financieren.

Totaalplan

“Deze projectoproep kadert in ons totaalplan rond stikstof”, vertelt Lode Ceyssens, voorzitter van de Boerenbond.

“De ammoniakemissies uit landbouw zijn met meer dan vijftig procent gedaald sinds 1990, heeft de Vlaamse Milieumaatschappij berekend. Maar we willen nog meer doen. We ondersteunen daarom bedrijven die ons kunnen helpen om onze uitstoot nog te verminderen.”

85 procent reductie

Elk project krijgt voor 50 procent financiële steun, die voor twee jaar geldt. De geselecteerde bedrijven worden ondersteund door de experten van Boerenbond.

Die zal hen ook in contact brengen met het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veehouderij en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voor de ondersteuning van hun ontwikkelingsproces. De bedrijven voorspellen tot 85 procent reductie van stikstof.