Boeren voeren protestactie tegen stikstofakkoord langs parcours Minerva Classic Brugge-De Panne in De Moeren

Woensdagmiddag voerden een aantal lokale boeren bij de boerderij van de familie Blieck in De Moeren een stille protestactie met tractoren en protestborden met de slogan ‘Geef boeren toekomst’ langs het parcours van de wielerklassieker Minerva Classic Brugge-De Panne, en als grote blikvanger een tifo in een aanpalend veld. Hiermee willen de landbouwers hun ontgoocheling en ongenoegen over het huidige stikstofakkoord kenbaar maken. De actie kadert in de campagne ‘Stop de waanzin’ van de Boerenbond, Groene Kring en Ferm voor Agravrouwen.

“De recente beslissing van de Vlaamse regering rond het stikstofdossier bedreigt het voortbestaan van vele veehouders”, zegt Michiel Robaeys, regioconsulent Boerenbond. “Dit is een inbreuk van de Vlaamse regering op bestaande vergunningen en afspraken en onze landbouwers worden voor het blok gezet. Dit is waanzin en voor ons een onaanvaardbare contractbreuk! De ondernemersdynamiek in de landbouwsector wordt hierdoor volledig gekraakt!”

Je kon er niet naast kijken: de Boerenbond had een deel van het wielerparcours op de grens van Adinkerke en De Moeren afgezet met protestborden met de veelzeggende slogan ‘Geef boeren toekomst’.

Vlakbij woont de familie Blieck en runt er al vier generaties hun landbouwbedrijf. De jongste telg is Flor (30), een jonge boer in hart en nieren die niets liever wil dan het familiebedrijf verderzetten. “Momenteel houd ik me bezig met akkerbouw, maar de bedoeling is dat ik het varkensbedrijf van mijn vader Johan overneem. Dat telt een 500-tal zeugen en zo’n 1600 biggen. Maar het varkensbedrijf is gekoppeld aan de akkerbouw en het aantal varkens bepaalt de hoeveelheid mest. Als we geen varkens meer zouden hebben, moeten we onze mest elders kopen en dat heeft een grote impact op de kostprijs.” Vader Johan Blieck maakt zich duidelijk zorgen omdat alle landbouwers in het ongewisse worden gelaten. “Volgens het stikstofakkoord is ons bedrijf dat dicht bij het natuurgebied Cabour ligt, een oranje bedrijf”, zegt hij.

“Tegen 2030 zou de veestapel van de varkenssector met 30% moeten verminderen, voornamelijk in stallen die nog ammoniak uitstoten. Dat zou het aantal varkens doen dalen naar 4 miljoen. Wij behoren tot de 116 veeteeltbedrijven met een impact van meer dan 20% en wij staan voor de keuze om vrijwillig te stoppen, tegen een vergoeding… De zogenaamde piekbelasters, dat zijn de 58 meest vervuilende veeteeltbedrijven en 2 meest vervuilende mestverwerkers, zullen hun activiteiten moeten stopzetten uiterlijk tegen 2025 en die worden uitgekocht. Maar ook de uitstoot van stikstof moet dalen met 60 %! We hebben al een aantal van onze gebouwen vernieuwd, maar nog zes van onze stallen zouden moeten aangepast worden. Luchtwassers zouden tot 60 % reductie geven, maar alle lucht moet naar één centrale plaats worden gezogen. Een luchtwasser kost al gauw 50.000 tot 60.000 euro, zonder andere aanpassingen. We hebben dan ook nieuwe daken nodig enz.”

Zoon Flor zucht: “We blijven nu op onze honger zitten, want de overheid schept geen verdere duidelijkheid over wat er concreet moet gebeuren. Wel moet alles in orde zijn tegen 2030! Stel dat we een omgevingsvergunning aanvragen en willen investeren, dan betekent dat meestal dat je nog 2 jaar moet wachten op een goedkeuring. Maar we weten ook niet of we verder kunnen als we onze stallen aanpassen of dat alles rendabel blijft als we met minder dieren werken. We weten echt niet hoe onze toekomst eruit zal zien!”

Frederik Cottry (37) runt al zo’n 15 jaar een bedrijf met 100 melkkoeien in Beauvoorde. “Vijf jaar geleden investeerde ik zwaar in een nieuwe stal, maar nu is het ineens heel onzeker en onduidelijk hoeveel dieren ik zal mogen houden. De overheid wil de klok terugdraaien, men spreekt van een referentie die 7 jaar teruggaat.” Rik Dewaele (58) uit Beauvoorde noemt zichzelf een boer ‘fin de carrière’. “Vroeger had ik een gesloten varkensbedrijf, maar daar ben ik mee gestopt”, zegt hij. “Ik doe verder met melkveebedrijf en koop biggen aan om vet te mesten. Ik heb vier kinderen, maar ze hebben geen interesse in de landbouwerstiel. Jammer, want ik ben de vierde generatie. Ik vind het stikstofakkoord trouwens niet logisch… Beauvoorde is een mooi agrarisch gebied met een goed evenwicht tussen mestafzetting en kweek, waar eigenlijk geen beperkende maatregelen nodig zijn. Nu komen ze af met stikstofemissies die ons de fatale nekslag zullen toebrengen. Ik ben een boer die moet afbouwen, maar alle landbouwers blijven in de kou staan. Wat zal er nog over blijven? Vlaanderen zal alleen nog een toeristisch fietsland zijn!”

Ook Stefaan Depoorter (58) ziet de huidige situatie met lede ogen aan. “Ik houd me nu nog alleen bezig met akkerbouw in mijn bedrijf in de Veurnse Moeren. Tot 5 jaar geleden had ik ook nog melkkoeien. Voor heel wat landbouwbedrijven die aan veeteelt doen hangt het zwaard van Damocles boven hun hoofd!”