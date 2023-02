Boeren trekken vrijdag vanuit Ieper en Gistel naar Brussel: “Geef ons een toekomst, dáár gaat het om”

Het boerenprotest van komende vrijdag 3 maart in Brussel krijgt steeds meer vorm. Vanuit Ieper en Gistel zullen een pak West-Vlaamse landbouwers per tractor naar onze hoofdstad afzakken om de politici een duidelijke boodschap te brengen. “Geef ons een toekomst, dáár gaat het om.”

De grootschalige actie is een initiatief van de Boerenbond, in samenwerking met ABS, Groene Kring, Jong ABS en Ferm voor Agravrouwen. Vanuit heel Vlaanderen zullen land- en tuinbouwers met hun tractoren naar Brussel rijden om er hun noodkreet duidelijk te maken. “We willen een goed stikstofakkoord, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet onmiddellijk goedgekeurd raken en de politiek moet lokale voedselproductie een toekomst geven”, klinkt het.

“De respons is overweldigend. Op Vlaams niveau gaat het al om 1.500 tractoren, aantal dat de komende dagen alleen maar zal groeien” – Hans Mommerency, Boerenbond West-Vlaanderen

In Vlaanderen zijn tien aanrijroutes uitgestippeld, vanuit West-Vlaanderen trekt de colonne vrijdagochtend in Ieper en Gistel op gang. “Het traject Ieper loopt onder andere langs Roeselare, Izegem en Deerlijk een baant zich zo een weg naar Oost-Vlaanderen en Brussel, de tractoren uit Gistel rijden via Torhout, Lichtervelde, Ardooie en Tielt. Onderweg kunnen tractoren gewoon inpikken”, legt Hans Mommerency uit. Hij is provinciaal secretaris van Boerenbond West-Vlaanderen.

Politiebegeleiding

Het vertrek staat omstreeks 7 uur ‘s ochtends gepland, de aankomst in Brussel is op het middaguur voorzien. “De hele rit leggen we via secundaire wegen onder politiebegeleiding af en in de hoofdstad verzamelen alle tractoren aan de Havenlaan, op een steenworp van de Wetstraat.”

De aanrijroutes West: in onze provincie wordt er vrijdagochtend omstreeks 7 uur vanuit Ieper en Gistel vertrokken en kan er onderweg aangesloten worden. © Boerenbond

Hoeveel West-Vlaamse land- en tuinbouwers vrijdag de oversteek naar Brussel maken, is nog onduidelijk. “Maar de respons lijkt nu al overweldigend”, stelt Hans. “We worden overstelpt met sms’jes en WhatsAppjes van mensen die zeggen dat ze zullen meerijden. Op Vlaams niveau gaat het al om 1.500 tractoren, maar we hebben nog een hele week voor de boeg. Dat aantal zal alleen maar aangroeien.”

Hans Mommerency roept iedereen op om zich in te schrijven, zodat ze een duidelijk zicht hebben hoe groot de colonne zal zijn. “Want het is immers onze bedoeling om op een stevige, maar serene manier onze boodschap over te brengen. Het belooft sowieso indrukwekkend te worden.”

Inschrijven kan via deze link.