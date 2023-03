Boeren trekken met tractor naar Brussel voor protestactie, vooral hinder in Roeselare

Zowat 2.500 tractoren trekken vandaag in alle vroegte richting Brussel, om actie te voeren tegen het landbouwbeleid van de Vlaamse regering en het stikstofakkoord dat ze grondig aangepast willen zien. De actie zal heel wat verkeersgevolgen hebben in de hoofdstad.

‘s Ochtends zullen de colonnes tractoren vanuit alle Vlaamse provincies onder politiebegeleiding, via secundaire wegen, Brussel binnenrijden. Wie wil, kan de colonnes live volgen via www.tractorenactie.be. Inloggen doe je met gebruikersnaam ‘actie’ en wachtwoord ‘brussel’. Vanuit onze provincie werd gestart in Gistel en Ieper.

Op een opstopping aan de E403-afrit van Rumbeke-Roeselare na, waar een tractorcolonne in de buurt kwam, was het rustig op de snelwegen. “Op vrijdag is de ochtendspits de kalmste van de week en dat is vandaag niet anders. Op het hoogtepunt stond er in heel Vlaanderen 60 kilometer file, terwijl dat gemiddeld op een werkdag 130 kilometer is”, zegt Bruyninckx.

Iets voor 9 uur kwam de colonne uit Eeklo Gent binnen, en reden honderden tractoren de kleine ring (R40) op ter hoogte van de Brugse poort. “Papa, kan ik later nog boer worden?”, “Boer zoekt toekomst”, “Hou je van brood, vlees of friet, zonder boer gaat het niet”, zijn maar enkele van de slogans die de claxonnerende landbouwers aan hun voertuigen hadden bevestigd. Zonder halt te houden in Gent, reden ze verder richting Brussel.

Een grondig stikstofakkoord en goedgekeurde landbouwsubsidies: met die eisen trekken Vlaamse boeren op vrijdagochtend naar de hoofdstad in tractorstoeten.

Volgens de Boerenbond telt de actie 2.850 inschrijvingen, maar dat zouden er nog meer kunnen zijn. “We verwachten dat we in totaal met zo’n 3.000 tractoren in Brussel zullen staan”, klinkt het bij de woordvoerder van de Boerenbond. “Voorlopig loopt alles vlot en zijn er nog geen incidenten geweest, dankzij de goede samenwerking van onze stewards en de politiediensten.”

Het is volgens de organisatoren de bedoeling om 12.00 uur te verzamelen aan de Brusselse Havenlaan. Om 11.30 uur gaan ze alvast massaal claxonneren. Vanaf de Havenlaan gaat het onder politiebegeleiding naar de Kleine Ring. Tussen 14.00 uur en 14.30 uur vertrekken de landbouwers uit Brussel.

De tractorenactie is een gezamenlijk initiatief van Boerenbond, ABS, Groene Kring, JongABS, VABS en Ferm voor Agravrouwen. Het stikstofakkoord zoals het nu voorligt, veroorzaakt een “sociaaleconomisch bloedbad” in de landbouwsector, klinkt het. Ze eisen een grondige bijsturing van het stikstofakkoord. De organisaties roepen de landbouwers wel op om vreedzaam te betogen, met aandacht voor de veiligheid.

De actie kan volgens de federale politie verkeershinder veroorzaken op verschillende belangrijke verkeersassen in Vlaanderen. De Brusselse politie raadt eveneens af om met de wagen naar de hoofdstad te komen.