Boeren protesteren vreedzaam en delen hapjes uit op zaterdagmarkt in Izegem

Begrip, dat is wat enkele landbouwers oogstten op de zaterdagmarkt in Izegem. Een handvol boeren had een tractor in de doorgang tussen markt en bib gemanoeuvreerd. Niet om mensen te hinderen, integendeel.

De Izegemse landbouwers voerden een vreedzaam protest en deelden hapjes uit aan de passanten. Lokale hapjes uiteraard. “We laten de mensen letterlijk proeven van wat het landbouwleven hen aanreikt. Neem hier op de markt alle kramen weg waar producten geleverd door de boer verkocht worden en de Grote Markt zal zo goed als leeg zijn”, zegt Christophe Decaigny, voorzitter van de Bedrijfsgilde Izegem die onder de Boerenbond ressorteert.

Begrip

“De mensen tonen veel begrip. Hopelijk volgt dit nu ook in regeringskringen. Er moet niet gesproken worden over, maar mét de boeren. Een beetje gezond boerenverstand zou niet misstaan. Er zitten echter helaas geen boeren meer in de regering en dus is er ook geen gezond boerenverstand meer.”