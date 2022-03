Boeren op een Kruispunt focust nu ook op dierenwelzijn: helft van behandelde dossiers komt uit West-Vlaanderen

De vzw Boeren op een Kruispunt, een hulporganisatie voor alle Vlaamse boeren en tuinders in nood, heeft sinds één jaar nieuw project op stapel. Landbouwers kunnen bij de organisatie nu ook aankloppen om dierenwelzijn op hun bedrijf te verhogen. Negen van de negentien behandelde dossiers komen uit onze provincie.

Boeren op een Kruispunt wil in eerste instantie alle Vlaamse land-en tuinbouwers te begeleiden bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen.

“Onze aanpak van hulpvragen is breed en gaat zowel over bedrijfsmatige kwesties, als persoons- en gezinsgebonden moeilijkheden”, valt te horen. “Het ene is onlosmakelijk verbonden met het andere. De landbouwer woont immers waar hij werkt en omgekeerd. Het heeft dan ook geen enkele zin om slechts één kant van het spectrum aan te pakken, zonder de andere problematieken aan de oppervlakte te brengen en te begeleiden.”

“Al te vaak worden onze adviseurs evenwel geconfronteerd met situaties waar de boer om financiële of om psychosociale redenen het welzijn van de dieren niet meer kan garanderen. Veelal is dit voor boer en dier schrijnend. Want ook de boer ziet niet graag dat zijn dieren het niet goed hebben.”

Sinds vorig jaar krijgt de vzw van de dienst Dierenwelzijn van het Departement Omgeving in de Vlaamse Regering voor een periode van vier jaar een subsidie voor de begeleiding van veehouders met het oog op vrijwaring van het welzijn van de door hen gehouden dieren.

“Hierdoor kunnen onze brede aanpak nog uitbreiden, wat boer en dier ten goede komt. Een dierenwelzijnsproblematiek komt immers nooit alleen en is meestal verbonden met andere problemen, op bedrijfsvlak en op persoonlijk niveau. Een halftijdse coördinator volgt dit op.”

Snelle verbetering

Boeren op een Kruispunt komt tussen om de boer bijvoorbeeld tot andere inzichten op het bedrijf te doen komen. “Of we zorgen ervoor dat er weer opvolging is door een (bedrijfs-)dierenarts. In heel wat gevallen leidt onze tussenkomst via een plan van aanpak tot merkbare snelle resultaten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verbeterde opfok van jongvee, betere hygiëne, een verbeterd voedingsplan, betere klauwgezondheid…”

Die manier van werken zorgt ervoor dat dierenwelzijn, zeker op korte termijn er op vooruit gaat. “Bij de gevallen waar de boer zijn activiteiten verderzet is het uiteraard ook de bedoeling om resultaten op lange termijn te boeken. Hiervoor zetten we uiteraard niet alleen in op opvolging, maar ook op vormingen, zelfs één op één. Het is immers niet de bedoeling om in oude gewoontes te hervallen. Of de langetermijnwerking positief kan genoemd worden, zal de toekomst moeten uitwijzen.”

Helft uit West-Vlaanderen

Sinds de start op 1 april 2021 werden al negentien dergelijke dossiers behandeld, bijna de helft – negen – had zijn herkomst in West-Vlaanderen. “Opvallend is dat bijna de helft van de gevallen over alleenstaande boeren ging en dat er meestal met melkvee gewerkt wordt, al dan niet gemengd met varkens en vleesvee.”

In 12 van de 19 gevallen was er tussenkomst van Dierenwelzijn, in 10 van het Federaal Voedselagentschap (FAVV).