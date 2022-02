Boeren blokkeren opnieuw bedrijf Ardo: “We willen de winkels treffen”

Geen enkele vrachtwagen kan de bedrijfsterreinen van diepvriesgroentenproducent Ardo in Ardooie op of af. Boze boeren blokkeren voor de tweede dag op rij het bedrijf. “We blijven hier tot er duidelijkheid is over de prijzen”, zeggen ze.

Een vijftigtal landbouwers blokkeert vrijdag de bedrijfsterreinen van diepvriesgroentenproducent Ardo in Ardooie. Geen enkele vrachtwagen kan de bedrijfsterreinen nog op of af. Dit is voor de tweede dag op rij het geval. Toch zijn vrijdag duidelijk minder landbouwers present.

Retail als doel

“Dat is ook de bedoeling”, zegt Matthias D’Haese, één van de actievoerders. “Met onze actie van vandaag willen we vooral de retailsector treffen. Er kunnen geen ladingen het bedrijf verlaten. Als de winkels niet meer bevoorraad worden, zullen de rekken leeg blijven.”

In de groentesector worden miljoenenwinsten gemaakt, maar de landbouwer is dag en nacht in de weer voor een leefloon

De landbouwers eisen een hogere vergoeding voor de groenten die ze aanleveren. “De kostprijs om onze groenten te telen zal volgens berekeningen tot liefst 21 procent duurder zijn. Terwijl het voorstel van de afnemers is dat ze ons maximaal 3 tot 5 procent meer willen betalen. De onderhandelingen lopen al van in december, het wordt tijd dat er eens knopen doorgehakt worden. In de groentesector worden miljoenenwinsten gemaakt, maar de landbouwer, die is dag en nacht in de weer voor een leefloon.”

Druk opvoeren

De boeren willen vooral duidelijkheid. “Als het bij die 5 procent blijft dan weten wij genoeg, dan schakelen we op andere teelten over. Het is nu dat we die keuze moeten maken. Vandaar dat we de druk opvoeren.”

Een delegatie van de actievoerders werd door de directie uitgenodigd het bedrijf binnen te gaan voor een gesprek, maar daar wensten ze niet op in te gaan. “Er werd al genoeg gesproken, het is tijd voor beslissingen”, aldus de boeren die bereid zijn hun actie verder te zetten. “Doordat we met een beperkt aantal tractoren zijn, kunnen we elkaar makkelijk aflossen. Bovendien zitten de collega’s maar één telefoontje ver om ook andere soortgelijke bedrijven te blokkeren.”