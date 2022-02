Boer zkt volk: nieuwe opleiding van start voor werkzoekenden in West-Vlaamse melkveehouderijen

“Ik verloor mijn job in de horeca door corona”, vertelt Nick Buyze (uit Lendelede). “Via VDAB kwam ik hier terecht.” ‘Hier’ is de boerderij Biezenhoeve. Met vier andere werkzoekenden doorliep Nick er de eerste kennismakingsweek van een opleiding tot medewerker in de melkveehouderij. Dat is nieuw in Vlaanderen. En noodzakelijk, want de sector kampt met een tekort aan arbeidskrachten.

“Ouders gaan op pensioen, kinderen studeren verder, de vrouw werkt buitenshuis… veel melkveehouders komen handen te kort”, zegt Ilse Louwagie, onderzoeker en adviseur melkveehouderij bij agentschap Inagro. “Uit een bevraging blijkt dat drie op vier melkveehouders niet tevreden zijn over hun tijdsbesteding aan gezin en ontspanning. Daarom zoeken we oplossingen.”

Met Europese steun organiseren Franse, Waalse en Vlaamse partners de opleiding ‘CowForme’ voor werkzoekenden in de veehouderij. De eerste opleidingsweek in Vlaanderen vond plaats in de Biezenhoeve, een onthaal- en melkveeboerderij in de Poperingse deelgemeente Watou.

Veldwerk en administratie

Vanuit de Biezenhoeve trokken de werkzoekenden naar melkveebedrijven in Poperinge, Houthulst, Alveringem, Moorslede en de Ieperse deelgemeente Hollebeke, waar studenten van het zevende specialisatiejaar melkvee van de Roeselaarse land- en tuinbouwschool VABI demonstreerden hoe ze koeien scheren, klauwen verzorgen en koeien naar de melkrobot begeleiden. Ze beleefden hun eerste rondje op de tractor en kregen ze uitleg kregen over veldwerk, administratie en communicatie.

Enkel mannelijke deelnemersOpmerkelijk: de eerste deelnemers zijn allemaal mannen, al zijn vrouwen ook meer dan welkom. “Melkveehouders geven aan dat ervaring of een landbouwopleiding geen noodzaak zijn”, zegt Lisa Dejonghe, adviseur bij Inagro. “Motivatie en betrouwbaarheid zijn het belangrijkst.”

Kennismakingsweek

Zo’n kennismakingsweek is de eerste stap. Daarna volgt een individuele beroepsopleiding (IBO) via VDAB bij een melkveehouder. “Wie een IBO-contract afsluit, volgt gedurende één tot zes maanden een opleiding op de werkvloer. Het is een erg voordelige formule, want de werkzoekende kan zonder ervaring aan de slag in een bedrijf met het oog op een contract van bepaalde of onbepaalde duur”, verduidelijkt Robert De Clercq, directeur VDAB West-Vlaanderen.

Als alles goed verloopt, kan na enkele maanden een aanwerving volgen. Later dit jaar wordt een tweede opleidingsweek georganiseerd in West-Vlaanderen.

