Boer Marc (61) houdt eigen ludieke actie aan stadhuis Menen: “Geen betoging, het moet een gezellige boel worden”

Marc Waignein (61) uit Menen is boer in hart en nieren. Ook hij merkt dat het moeilijker is geworden. Hij begrijpt de protesten, maar vreest dat door de lange duur het respect van de mensen snel kan wegebben. Vrijdagavond houdt hij daarom zelf een ludieke actie voor het stadhuis.

Het boeren is er hem met de paplepel ingegeven. Marc Waignein is er intussen 61 en heeft zijn hele loopbaan tussen de beesten doorgebracht. Nog altijd heeft hij zo’n honderd koeien die hij in opdracht voor een bedrijf in Stasegem verzorgt.

Twee jobs

Decennialang al werkte Marc op zijn boerderij in Menen, maar ook hij merkt dat het moeilijker wordt. “Je hebt het werken met je handen en de paperassen. Eigenlijk moet je als boer al bijna twee jobs doen”, vertelt hij. “Mijn vader had een klein notitieboekje waarin alles stond, de meststof, wanneer de beer een zeug had gedekt, noem maar op. Ik heb een bureau vol kaften.”

“Ik had twee weken tijd om mijn mesthoop te verwijderen. Hij lag niet goed tussen drie muren en er sijpelde wat mest door een spleetje”

Het is iets wat tijdens de boerenprotesten wordt aangehaald: de administratie. Marc wijst ook op de steeds strenger wordende regelgeving. “Ik kreeg enkele weken geleden ook controle van de Vlaamse Landmaatschappij. Ik had twee weken tijd om mijn mesthoop te verwijderen. Hij lag niet goed tussen drie muren en er sijpelde wat mest door een spleetje. Ik verwacht nog een boete.”

Met rieken zwaaien

In de tijd van zijn vader liep het wel anders. “Hij had 20 zeugen en dat was eigenlijk veel. Er waren ook niet echt regels en dat was ook niet goed. Maar hij zou het hierbij niet gelaten hebben. Boeren gingen zeker met hun rieken hebben staan zwaaien. Nu zijn ze veel braver.”

Hij geeft de protesterende boeren gelijk, maar maakt wel een kanttekening. “Nu is het respect van de mensen nog groot, maar het zal toch niet al te lang meer mogen duren. Mensen zullen dit beu worden en dat respect zal wegebben”, weet Marc.

Leefbare landbouw

Daarom organiseert de boer vrijdagavond zélf een ludieke actie. Om 19 uur gaat hij met zijn tractor voor het stadhuis van Menen staan. Aan zijn bolide hangt al een bord met het opschrift ‘Leefbare Landbouw’. “Het is een slogan die ik al lang gebruik. Ik heb echt veel respect voor alle jonge gasten die nog willen boeren, want het wordt hen echt moeilijk gemaakt. Ik heb geen opvolging en ik moet eigenlijk toegeven dat ik blij ben.”

Hij hoopt alvast dat hij steun krijgt van andere boeren met zijn actie. Er werd dan ook al een oproep gelanceerd bij de plaatselijke leden van de Landelijke Gilde, waar hij tien jaar voorzitter van was. “Ze moeten wel niet met de tractor komen. Ik wil niemand blokkeren. Het is geen betoging, maar het moet een gezellige boel worden. Een babbeltje slaan, een pintje drinken. Ik wil gewoon solidair zijn, maar op een manier waarmee ik niemand stoor.”