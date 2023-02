Blankenberge krijgt opnieuw markt met hoeve- en streekproducten

Na het succes van de eerste editie vorig jaar, gaat het lokaal bestuur van Blankenberge nu periodiek een seizoensgebonden hoeve- en streekproductenmarkt aanbieden.

“Op de hoeve- en streekproductenmarkt kan iedereen terecht voor verse lokale voedselproducten én 100% West-Vlaamse streekproducten. Het principe van de korte keten staat hierbij centraal”, zegt schepen van Markten Jurgen Content (Vooruit).

Het lokaal bestuur wil met het initiatief een platform creëren waar deze producenten zich aan een breed publiek kunnen tonen. “We zijn ervan overtuigd dat er in onze streek veel kwaliteit is en willen iedereen die laten ontdekken, proeven en beleven”, vult schepen van Landbouw Patrick De Klerck (Open VLD) aan. De eerstvolgende hoeve- en streekproductenmarkt vindt plaats op zondag 30 april, van 10 tot 16 uur aan de Sint-Amandskerk in Uitkerke. Latere data zijn zondagen 6 augustus en 8 oktober. De hoeve- en streekproductenmarkt is gratis voor standhouders en bezoekers.

Standhouders kunnen inschrijven via www.blankenberge.be/deelname-hoeve-en-streekproductenmarkt.