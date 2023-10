Bioveeteeltbedrijf Hierford wint BioVLAM 2023

Bioveeteeltbedrijf Hierford uit Rollegem heeft de BioVLAM 2023 gewonnen. De BioVLAM is een prijs voor innovatieve en duurzame initiatieven in de biosector. De prijs werd donderdag uitgereikt in Brouwerij 3 Fonteinen in Beersel, de winnaar van vorig jaar.

De Vlaamse biosector en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) zijn voor de derde keer op zoek gegaan naar vernieuwende bio-ondernemers. Hierford werd gekozen omdat het “laat zien dat veeteelt en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan”, stelt de jury. “Het bedrijf heeft gekozen om de relatie tussen zijn negentig Hereford-runderen sterk te intensifiëren, niet alleen door zelf meer natuur op eigen gronden te integreren, maar ook door samenwerking met verschillende partners.”

Hierford laat zijn runderen grazen op ecologisch beheerd grasland, in samenwerking met onder meer Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos. Zo kunnen de dieren grazen in een natuurlijke omgeving, en worden de gronden zelf duurzamer beheerd, wat anders door mensenarbeid zou moeten gebeuren. Johan Christiaens, zaakvoerder van Hierford, kreeg de BioVLAM-award donderdag uit handen van Filip Fontaine, algemeen directeur van VLAM.

Kwaliteit

Christiaens volgde in de voetsporen van zijn vader, die ook veeboer was, maar koos bewust voor de biologische veehouderij. Omdat hij het belangrijk vindt om alles zelf in handen te houden, brengt hij de dieren zelf naar het slachthuis en verkoopt hij het rundvlees op de boerderij.

“Wij hebben de ambitie om minder maar wel kwaliteitsvol en duurzaam vlees te produceren met het oog op een toekomstgerichte veeteelt,” vertelt Johan Christiaens. “We willen de natuurwaarden verhogen door de terreinen waar de koeien grazen zo veel mogelijk in de natuur te integreren. In eerste instantie zijn we begonnen om de landschappelijke en ecologische waarde van onze eigen weides te verhogen. Dat doen we door houtkanten (hagen) en bomen aan te planten, en door kruidenmengsels in de wei te zaaien. Dat verhoogt de biodiversiteit, verrijkt de vegetatie en is ook extra voedsel voor de dieren”.

“Daarnaast werken we zoveel mogelijk samen met natuurbeheerders en private partners die de natuur- en landschappelijke waarde van hun grond willen verhogen. We hebben de handen in elkaar geslagen met Natuurpunt en onze dieren grazen nu in hun natuurgebieden of op grond die zij beheren. Ook met het Agentschap Natuur en Bos en de stad Kortrijk hebben we zo’n samenwerking,” vertelt Johan Christiaens.