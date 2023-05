Biokaas en -yoghurt van Johan en Isabel is 100% West-Vlaams

Het Land van Melk en Honing, het biologische bedrijf van Johan Boussemaere (46) en Isabel Delanote (47) in Diksmuide kreeg het label ‘100% West-Vlaams’ voor hun biokaas type Gouda en hun volle bioyoghurt.

“In 2003 namen we mijn ouderlijk melkveebedrijf over en vervolgens in 2007 ook het akkerbouwbedrijf van Isabels ouders”, opent Johan. “In 2019 zijn we met beide bedrijven volledig overgeschakeld op biologische landbouw. Ik heb toen een cursus gevolgd en twee jaar lang geoefend in de keuken. In 2021 hebben we dan de ruimte voor het verwerken ingericht.”

Rijke melk vol goede vetzuren

De naam van de hoeve – Het Land van Melk en Honing – is best wel bijzonder te noemen. “De naam vindt zijn oorsprong in de manier waarop wij de weiden inzaaien. We zaaien die in met klaver en kruiden die de bodem gaan stimuleren. Er komt op die manier heel wat leven op en onder de grond en dat geeft voeding aan de biodiversiteit. Onze weiden zijn bloeiend en kruidenrijk en een feest voor bijen, die we intussen zijn gaan houden. De weiden zorgen ervoor dat de koeien die daar grazen een rijke melk vol goede vetzuren en omega 3 en 6 geven”, licht Johan toe.

“Rond de hoeve liggen een aantal percelen graasland waar de koeien iedere dag een vers perceel kunnen begrazen. Hier wordt geen kunstmest gebruikt, alles is natuurlijk. De weiden worden niet gemaaid want daar zorgen de koeien voor en ook voor de mest zorgen de koeien dus zelf. Door het roteren van de percelen krijgen de koeien ook iedere dag vers, jong gras. Het aantal koeien dat we hier hebben, is in evenwicht met de grond.”

Juiste beslissing

Het werken op een bioboerderij is heel intensief. “Men krijgt niets voor niets”, zegt Isabel. “In het begin was het wel een aanpassing. De omschakeling was een grote beslissing maar we hebben die genomen omdat we ons niet meer konden vinden in de traditionele vorm van het boerenbedrijf.”

“We zijn nog altijd heel tevreden dat we de stap gezet hebben. Wanneer we ’s morgens om 6 uur klaar zijn met melken gaat de – nog warme – melk onmiddellijk naar de kaasmakerij om er puur natuurlijke kaas van te maken. Bij ons komt er niets behalve het natuurlijke product in onze kaas en yoghurt.”

100% West-Vlaams

De producten die het label 100% West-Vlaams kregen zijn hun biokaas type Gouda en de volle bioyoghurt. Beide zijn gegarandeerd zonder toevoegingen en volledig natuurlijk.

Deze producten zijn te verkrijgen in de hoevewinkel die iedere zaterdag van 10 tot 12 uur en op afspraak open is. Het Land van Melk en Honing ligt aan de Oude Zeedijk 9 in Nieuwkapelle-Diksmuide.