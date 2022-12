Biogroenten van Tim Baeckelandt uit Roksem zijn 100 % West-Vlaams

Zo’n vier jaar geleden startte Tim Baeckelandt met de teelt van biogroenten. Dat doet hij op een lap grond van 7.000 vierkante meter achter zijn huis in de Oude Brugseweg in Roksem. Tim vond er zijn verre roots, want hij woont er in de woning van zijn overovergrootvader. Bijzonder overtuigd van de terugkeer naar de basis, de korte keten en lokaal produceren vroeg de jonge boer het label 100 % West-Vlaams aan en kreeg het ook.

“Ik ben overtuigd van het idee dat ons voeden dringend zo dicht mogelijk bij de producent moet staan, zoals het vroeger was. Transparantie naar de kweek en afkomst van voedingswaren is nu zoek. Het label 100 % West-Vlaams moet helpen om mensen opnieuw te laten vinden waar ze zich goed bij voelen”, legt Tim Baeckelandt (27) uit.

Opleiding biolandbouw

“Door het behalen van dit label word je als producent opgenomen in een netwerk van lokale producenten en van de korte keten. Biologisch tuinieren is niet de gemakkelijkste weg, maar voor mij wel de juiste. Door het mestactieplan en door de industrialisatie wordt het ons zeker niet makkelijk gemaakt”, zucht Tim, die ondanks alles een doorzetter is.

“Ik kreeg tijdens mijn studies verpleegkunde een stukje grond in onze tuin en maakte er mijn eerste moestuintje van. Ik ging me er meer en meer in verdiepen. Het werd echt een obsessie.” En hij volgde drie jaar een opleiding biolandbouw die leidde tot een prille start als landbouwer in bijberoep en die hij nu al voltijds uitoefent.

Marktdagen

Intussen doet Tim Baeckelandt met zijn kersverse groenten, altijd volgens seizoen, enkele markten aan: op woensdagmorgen in De Haan, op woensdagnamiddag om de twee weken in Mariakerke, op vrijdagmorgen in Koksijde en in de namiddag kan je bij hem thuis in de Oude Brugseweg 113 tussen 15 uur en 18 uur je groenten aankopen.