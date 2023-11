Bio-eieren bij bioboer Bruno

In de Diepstraat in Loppem is het dagelijks omstreeks 11 uur alle hens aan dek, want dan laat biokippenboer Bruno Lambrecht zijn 12.000 kippen buiten. “Voortaan kan men ook bij onze automaat terecht voor kakelverse bio-eieren.”

Bruno Lambrecht (51) startte in 1995 in de Diepstraat in Loppem met een serre voor slateelt. In open lucht kweekte hij ook potchrysanten. “Onder meer door de concurrentie vanuit het Oostblok in de potchrysanten, beslisten we in 2019 om ons bedrijf om te schakelen naar een biokippenbedrijf voor bio-eieren. We zijn een van de weinigen in de regio”, begint biokippenboer Bruno Lambrecht.

Elke dag klokslag om 11 uur laat Bruno zijn 12.000 kippen buiten. “Een mooi zicht, er stoppen hier dikwijls passanten om dit schouwspel te bekijken. Wanneer de avond valt en het donker wordt, halen we de kippen binnen. Dan gaan ze op stok.”

Wat een bioleghennenbedrijf precies inhoudt? “Ten eerste leven de kippen dus deels buiten. Enkel als het sneeuwt, de weide onder water staat of als er ophokplicht is door de vogelgriep, moeten ze binnen blijven. De kippenstal en dus hun slaapplek is in vieren gedeeld. Er zitten maximaal 3.000 biokippen bij elkaar. Iedere kip heeft vier vierkante meter buitenruimte en uiteraard krijgen de kippen ook biovoer. Wie een bio-eitje eet, weet dus dat het komt van een kip die voeder kreeg dat niet besproeid werd.”

Elke dag leggen 90 tot 92 procent van zijn 12.000 bioleghennen een ei. Goed voor ruim 70.000 stuks per week. “Die gaan allemaal naar een groothandel in het Antwerpse. Wie bio-eieren koopt in Colruyt, Bioplanet of Delhaize, heeft kans om een eitje uit Loppem te eten. Een bio-ei smaakt hetzelfde als een gewoon ei, maar het eigeel van een bio-ei is iets bleker. Je kunt een bio-ei trouwens ook herkennen aan zijn stempelnummer dat begint met het cijfer nul”, legt Bruno verder uit.

Kraakvers

Wie niet naar het grootwarenhuis wil rijden of zijn eitjes echt helemaal vers wil, kan die voortaan ook 24/24 en 7 op 7 halen in Loppem. “Omdat we mee willen doen aan de korte keten en dus rechtstreeks aan de klant willen verkopen, hebben we hier bij ons thuis in de Diepstraat 4A in Loppem, en als eerste in de regio, een automaat met bio-eieren geplaatst. De eieren zijn verpakt per 6, 12 of 30”, besluit Bruno. (BC)