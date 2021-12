Bio-boerderij ‘t Goed ter Heule opent vernieuwde hoevewinkel

Justine Dewitte (36) en Wieland Fisher (34) van bio-boerderij ‘t Goed ter Heule verwelkomen voortaan hun klanten in een vernieuwde hoevewinkel. “Bio is een bewuste keuze. Hoe verser en natuurlijker de producten, hoe groter de kans dat je gezond blijft”, zegt Justine.

De winkelruimte werd een flink stuk groter gemaakt en compleet gerenoveerd. Justine Dewitte: “De muren en het dak werden geïsoleerd en de winkel wordt nu ook verwarmd. Er is een nieuwe koelafdeling geplaatst. Winkelkarretjes en kruiwagens (voor de zelfpluktuin) staan voortaan onder een afdak gestald. Bovenop de winkel komt er nog een groendak. In het voorjaar willen we ook nog een eethuisje openen.”

Ook het aanbod werd uitgebreid. “We bieden nu een compleet gamma aan, zodat je hier probleemloos alle boodschappen kan doen. Alles is biologisch en we proberen zoveel mogelijk eigen producten aan te bieden. De focus ligt daarbij op groenten en fruit. Door ook zelf onze groenten en fruit te verwerken, vermijden we verspilling. Zo verkopen we bijvoorbeeld eigen tomatensaus en frambozenconfituur. Er zijn ook huisbereide slaatjes, zuurkool, soep… Op termijn willen we meer kant en klare gerechten aanbieden.”

“We verkopen ook onze eigen aardappelen, verse hoeve-eieren en vers hoevevlees, kruiden, snijbloemen… Wat we zelf niet hebben, kopen we lokaal aan. Daarvoor werken we nauw samen met collega boeren en jonge ondernemers uit de streek. Zo hebben we nu verfrissende appelsappen met vlierbloesem, rode biet, rabarber of pompoen. Op vrijdag ligt er vers brood van de biologische bakker in de rekken en zelfgebakken focaccia-, groente-en pompoenbrood. We hebben ook een ruim assortiment zuivel en droogvoeding. In ons gamma zitten ook ecologische kuisproducten en zeep.”

Dieren en zelfpluktuin

Justine omschrijft ‘t Goed ter Heule als een gemengde bio-boerderij met dieren en een zelfpluktuin. “We hebben varkens, schapen, leg- en vleeskippen lopen. We telen liefst 80 soorten groenten. We staan bekend voor onze aardbeien, maar hebben ook frambozen, bessen en druiven. We telen allerlei kruiden en snijbloemen. Pompoenen zijn onze dada: daarvan hebben we er in het najaar wel 70 soorten staan. Onze zelfpluktuin is erg laagdrempelig. We werken niet met een abonnement. Bij ons pluk je gewoon wat je nodig hebt en vervolgens reken je af in de hoevewinkel.” (CB)