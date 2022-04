Bij wijnbouwer in Heuvelland lijkt het al kerst: “Maar dit is geen Merry Christmas voor ons”

Ook op wijndomein Koudekot was het weer koud afgelopen weekend. Wijnbouwer Peter Dael ‘versierde’ zijn wijnstokken voor het eerst met infraroodbuisjes. Hun warmte beschermt de bloeiende druivenknoppen tegen nachtvorst en zorgt voor feeërieke beelden in Heuvelland. “Precies kerstverlichting, grappen de toeristen, maar ik leg ze liever niet aan.”

Heel wat wijnbouwers in ons land lagen de afgelopen nachten wakker van de nachtvorst, maar Peter Dael (59) sliep voor het eerst in jaren wel op beide oren bij het Heuvellandse dorp Dranouter. Op zijn wijndomein Koudekot ligt nochtans een ‘risicoperceel’, waar de nachtvorst in 2017 nog zestig procent van zijn 1.300 wijnstokken beschadigde.

“Deze wijngaard ligt relatief laag in een ‘kom’, waar de koude blijft hangen”, vertelt Peter. “De voorbije jaren ging ik net als andere collega’s ’s nachts aan de slag met vuurpotten en behandelde ik de planten met eiwitten om ze weerbaarder te maken.”

Investering

Maar dat ging gepaard met aanzienlijke kosten en noeste nachtelijke arbeid. Vanuit regio Gent leerde Peter over een systeem met infraroodbuisjes. “Die buisjes mogen tot op tien centimeter bevestigd worden van de knoppen. De stralingswarmte zorgt ervoor dat ze niet bevriezen, maar met de blote hand kan je dat praktisch niet voelen. Maar goed ook, anders zou de plant kunnen verbranden. Nooit eerder kwam de nachtvorst zo vroeg op het jaar. Ik kreeg het materiaal net op tijd geleverd en opgehangen. Het gaat al snel om 1.200 meter aan infraroodbuizen en nog eens 1.200 meter aan verlengkabels. Een investering van ongeveer 6.000 euro.”

En die zal lonen, volgens Peter. “Ik heb de laatste vijf jaar veel wijn geofferd aan de ijsheiligen, goed voor een verlies van 20.000 euro. Door de klimaatopwarming moeten we de planten meerdere nachten per voorjaar beschermen. Eén vuurpot kost me tien euro. Voor dit perceel heb ik er zo’n 150 nodig, wat neerkomt op 1.500 euro per nacht.”

Dankzij Peter genieten toeristen en buurtbewoners ’s nachts van een feeëriek zicht. “Ze stoppen om foto’s te nemen en sturen berichtjes met Merry Christmas”, lacht Peter. “Maar ik leg ze liever niet aan.”

Niet goedkoop, wel duurzaam

Het systeem draait op elektriciteit, die tegenwoordig allerminst goedkoop is. “Maar wel duurzamer en minder vervuilend dan 150 ‘kacheltjes’ per nacht”, stelt Peter. “Zonder mijn kerstverlichting was ik nu 3.000 euro lichter door vorstschade. Dankzij een plaatselijk weerstation slaat het systeem automatisch aan en af rond een graad Celsius. Intussen kan ik rustig slapen of alles binnen volgen vanop mijn smartphone. Tegen half mei kan ik de buisjes er weer af halen.”

Peter is al dertien jaar wijnbouwer in bijberoep en maakte er onlangs zijn hoofdberoep van. “Vorst, overvloedige regen, ziektes, wespen, spreeuwen… wijnbouwers moeten werken in, met én tegen de natuur. Toch doe ik het graag, en liefst nog zo lang mogelijk.”

(TP)