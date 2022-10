Bewust vlees eten van kleinschalige productie: Deel een Koe wordt Couvert

Er is de jongste tijd veel te doen rond de problematiek van boeren en hun stikstof. Is vlees eten nog duurzaam? Mogen we nog vlees eten? Waarom is onze landbouw gericht op industriële productie? “Met Couvert, dat vroeger als Deel een Koe door het leven ging, bewijzen we al jaren dat dit nog kan, bewust vlees eten van kleinschalige productie”, stelt Bert Destoop.

Couvert werkt volgens een authentieke traditie waarbij families samen een koe kochten bij hun lokale boer. Het dier, dat een leven lang had gegraasd in de wei, werd zorgvuldig uitgekozen en op zijn geheel verdeeld over alle gezinnen. De boer kreeg een eerlijke prijs voor zijn koe en niks ging verloren.

Vierluik

“Couvert werd in 2013 in het leven geroepen onder de naam Deel een Koe met als doel om die oude gewoonte op een hedendaagse manier nieuw leven in te blazen”, verduidelijkt bezieler Bert Destoop. “Omdat 30 procent van het aangeboden vlees doorgaans onverkocht in de afvalcontainer verdwijnt – met alle gevolgen voor dier, boer en consument van dien – richtten we een online deelplatform op dat mensen bijeen brengt om samen te kiezen voor dieren van lokale boeren. De korte keten, maar dan anders georganiseerdom verspilling en onnodig dierenleed te vermijden.”

“Door het grote succes en de ruime mediabelangstelling kreeg het allereerste platform van crowdbutching in België al snel een trouw publiek van fijnproevers. Nu krijgt Deel een Koe een make-over en een nieuwe naam: Couvert. We willen veel meer benadrukken waar we echt voor staan: respect voor dieren, geen verspilling, een eerlijke prijs voor onze boeren en het betere stukje vlees.”

“Tot voor kort was Deel een Koe online een vierluik: deeleenkoe.be, deeleenvarken.be, koopeenkip.be en deeleenschaap.be. Onder Couvert wordt alles samengebracht in een gebruiksvriendelijk, nieuw jasje waarbij onze principes en onze unieke manier van werken transparant op de voorgrond treden. We geven meer info rond herkomst, over wie onze boeren zijn die de dieren kweken en over onze drijfveren. Tegelijk wordt alles ook veel simpeler voor bestaande en voor nieuwe klanten. Het werd wat verwarrend en onze online aanpak kon ook wel wat gestroomlijnder. Op www.couvert.be pakken we het op een hedendaagse manier aan.”

“Als boerenzoon ben ik opgegroeid tussen de dieren en heb ik veel voeling met onze boeren. Wat zij doen, is nobel. Zij zorgen voor traceerbare kwaliteit en zijn een garantie dat onze dieren in een respectvolle omgeving kunnen opgroeien.”

Perfect bewaard

“Ze staan echter meer en meer onder druk door de grote prijsspelers. Couvert wil het zo makkelijk mogelijk maken om een lekker stukje vlees rechtstreeks van bij hen te kopen tegen een eerlijke prijs. Het draagvlak voor onze manier van werken groeit zienderogen. Het is dus aan ons om duidelijk te tonen hoe het anders kan.”

“Onze pakketten worden verdeeld, meteen vacuüm verpakt en met een gekoeld transport in één beweging bij elke besteller afgeleverd. Het is zorgt er ook voor dat de smaak perfect bewaard blijft. Van smaak en textuur gaat bij het invriezen bovendien helemaal niks verloren.”

Info: Bert Destoop, 0470 60 92 56, bert@couvert.be en www.couvert.be