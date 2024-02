“Bebossing zet het landbouwgebied extra onder druk”: Landbouwers betreuren boomplantactie Baliekouter

Op een perceel naast provinciedomein Baliekouter, op grondgebied Wielsbeke, vond een boomplantactie plaats. Lokale landbouwers deelden er flyers uit. Onder het mom ‘Laat de boer zijn grond, gras maakt ook lucht gezond!’ vragen ze meer aandacht voor hun stiel en meer rechtszekerheid over hun landbouwgronden.

De boomplantactie op een perceel tussen de Baliekouter en de Driekoningenstraat in Wielsbeke ging eigenlijk om een herneming van een actie die in november voorzien was maar door de aanhoudende regen was uitgesteld.

Tientallen vrijwilligers daagden op om mee de bomen te helpen planten. Ze werden er opgewacht door enkele lokale landbouwers die pamfletten uitdeelden. Hun motto is ‘Laat de boer zijn grond, gras maakt ook lucht gezond!’. De boeren hekelen het feit dat de boomplantactie op landbouwgrond plaatsvindt. “En die grond hebben we broodnodig om onze bedrijven leefbaar te houden”, zeggen Peter Coucke en Christ Wolfcarius namens de Boerenbond. “De landbouwgrond staat blijvend onder druk van allerlei ruimtelijke processen. Dat deze gronden ook nog eens bebost worden, is moeilijk te verteren. Temeer nog omdat dit perceel een agrarische bestemming heeft en er niet eerst een grondige planologische discussie werd gevoerd alvorens aan te planten. Dit is niet zoals afgesproken en het perceel werd dan ook nog eens gekocht met overheidsgeld, een verkoop waar wij niet tegenop kunnen bieden.”

Respect

“Mensen denken dat alleen bos kan zorgen voor het verlagen van de CO2-hoeveelheid in de lucht maar ook onze landbouwgewassen zorgen hiervoor. Onder grasland kan zelfs evenveel koolstof worden opgeslagen dan onder een volwassen bos. Naast die koolstofopslag zorgen onze velden en weiden uiteraard ook nog eens voor lokale voedselproductie. Men staat er vaak niet bij stil dat onze weiden en velden die verschillende functies gelijktijdig invullen. Hier mag men ook wel eens aandacht aan besteden.”

De delegatie landbouwers sprak de opgekomen planters toe, die met veel respect luisterden. “Het is goed dat ze hun kant van het verhaal komen doen”, reageerde boswachter Leievallei Jan Allegaert van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) die mee de plantactie in goede banen leidde. “We hebben veel begrip voor de situatie van deze mensen. Ook zo goed als alle vrijwilligers luisterden mee. Het zijn echter zaken die boven onze hoofden beslist worden.”