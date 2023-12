Bastien (14): “Met de dieren bezig zijn, is echte kermis”

Pas 14 jaar, maar toch weet Bastien Monbaliu al heel veel over het boerenleven. Hij heeft vooral een grote interesse in koeien en is in zijn sas op het landbouwbedrijf van een van zijn opa’s. “De interesse voor dieren zit in mijn genen. Ik ben tussen de koeien opgegroeid en werk dus graag buiten en met mijn handen.”

Bastien Monbaliu is de zoon van Bart en Sylvie Bekaert en broer van Axelle. Het gezin woont in de Zeeweg. Bastien zit in het derde middelbaar een volgt de richting plant- dier- en milieutechnieken. Hij kent al van veel bomen en planten de Latijnse naam en die interesse heeft hij van zijn papa geërfd. “Vanaf het vijfde jaar moet ik een specifieke richting kiezen. Dat zal tuinbouw worden, maar mijn grote hobby blijft dieren”, legt Bastien uit.

Opa’s helpen

Bastien is de kleinzoon van twee opa’s die een landbouwbedrijf runnen: opa Monbaliu in Jabbeke en opa Bekaert in Wielsbeke. Op beide bedrijven houden ze hetzelfde ras: Belgisch wit-blauw. Elke zaterdag gaat Bastien helpen met opa Monbaliu en in de schoolvakanties verblijft hij geregeld een week in Wielsbeke.

“Met de koeien helpen is voor mij als naar de kermis gaan. Ik ben graag bij die dieren en help mijn opa’s bij het scheren van de koeien. Verder haal ik ze uit de weide of breng ze er naar toe, help ik bij het wegen om te weten of ze klaar zijn voor de slacht. Af en toe help ik ook op het land, maar ik ben nog het liefst met de dieren bezig”, vertelt Bastien.

“Waar ik telkens weer naar uitkijk, zijn de prijskampen. We gaan er heel vaak naartoe, met zowel de koeien als stieren. Ik help dan vooraf om ze heel mooi te maken. We hebben al heel veel prijzen gewonnen. Dat is belangrijk voor de naambekendheid van de boerderij. De mensen van het KI (kunstmatige inseminaties, red) zijn er dan en kopen soms de gewonnen stier. Mijn grote favoriet onder de stieren is Ronaldo van de Stokerij. Hij weegt 1.150 kilo. Intussen is Ronaldo verkocht”, aldus Bastien, die een foto toont van zijn favoriet.

Eigen schapen

Sedert enkele maanden is Bastien ook de trotse eigenaar van vijf schapen van het Blauwe Texelras. “Het zijn nog jonge ooien en ik hoop er mee te kweken. Volgend jaar in mei zal ik kijken om een ram te kopen. Hoe ik van de koeien bij schapen ben beland? Wel, een vriend uit Wallonië houdt schapen en daar heb ik de goesting gekregen. Ik heb ze zelf gekocht en zorg er zoveel mogelijk zelf voor.”

“Voor hij ze kocht, heeft hij op internet gezocht naar de beste kwekers om zeker inteelt te vermijden”, zegt mama Sylvie. “Ik ben van plan om later met mijn schapen naar wedstrijden te gaan, want ook hier wil ik de beste hebben”, verzekert Bastien. “Mijn schapen zijn immers stamboekdieren.”