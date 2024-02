Barbecue met braadworsten op de rotonde: boeren blokkeren belangrijke kruispunten in Torhout

Op initiatief van de Landelijke Gilde en De Groene Kring hebben vele tientallen boeren vrijdag vanaf de voormiddag met hun tractoren twee belangrijke kruispunten in Torhout bezet: enerzijds de rotonde van de Noordlaan, de Oostendestraat en de Vredelaan en anderzijds de rotonde van de Noordlaan, de Bruggestraat en de E403-afritweg. De actie duurt nog tot omstreeks 17 uur.

Door de blokkades is de Torhoutse ring niet bruikbaar. Rond de middag waren de protesterende landbouwers op de rotondes aan het barbecueën met braadworsten. Alles verloopt vreedzaam. Van een grimmige sfeer is er geen sprake. De opkomst is heel groot.

Politici kwamen steunen

Enkele politici van CD&V kwamen langs om de actie met hun aanwezigheid te steunen. Onder hen Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy, gedeputeerde Bart Naeyaert, burgemeester Kristof Audenaert en de schepenen Joost Cuvelier en Hans Blomme. Laatstgenoemde, die de bevoegdheid Landbouw in portefeuille heeft, was een van de initiatiefnemers.

De landbouwers riepen, over alle partijen heen, de politici op om hun gezond boerenverstand te gebruiken en te kiezen voor een haalbaar beleid. “We zijn bereid tot constructieve gesprekken, maar we willen niet langer dat onze broodwinning in het gedrang komt”, klonk het.