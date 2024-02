Bakker steunt boze boeren in Geluwe, minister Crevits geraakt ondanks actie toch tijdig op nieuwjaarsreceptie van CD&V Wervik

Op de expresweg N58 voerden de boze boeren aan de rotonde in Geluwe vrijdag van in de vooravond tot ’s avonds laat actie. Het verkeer van en naar de A19 kende daardoor uiteraard heel wat vertraging. Er werd ook een stapel hout in brand gestoken.

Wat verderop in de Menenstraat bevindt zich de bakkerij Beyls-Colpaert. Vanaf vandaag liggen de ovens af wegens een wintervakantie van tien dagen. Bakker Beyls ging de boeren steunen. “We sluiten de laatste dag af met een goed doel, we steunen de boeren met verse pistolets. Geen boeren, geen tarwe, geen bloem en dus ook geen brood”, klinkt het.

Nieuwjaarsreceptie CD&V Wervik

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits was vrijdagavond de gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Wervik. Ondanks het protest van de boze boeren bereikte ze goed en wel haar bestemming in het dagcentrum De Brug in de Sint-Jorisstraat.

Tijdens het protest van de landbouwers op de rotonde in Geluwe was Hilde Crevits overigens niet de kop van Jut. Wel haar collega minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De boeren nemen haar het stikstofakkoord zeer kwalijk. Vrijdagavond stak men een stropop aan de galg in de fik. Die pop werd gelinkt aan Zuhal Demir.