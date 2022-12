Avowest viert twintigjarig bestaan: “Nu aan toekomst werken”

Het Agrarisch Vormingscentrum van de Westhoek (Avowest), gevestigd in de Schipvaarthoeve langs de Oostlaan, viert dit jaar zijn twintigjarig bestaan.

In 2002 kwam het tot stand op initiatief van het bestuur van vzw Poperinge Ten Bunderen met Europese, Vlaamse en Provinciale steun. Ook de Stad Poperinge en de vzw Poperinge Ten Bunderen deden een bijdrage. Avowest biedt een infrastructuur aan met les- en vergaderlokalen en een polyvalente zaal. Naast de leerlingen van het dagonderwijs van het studiedomein land- en tuinbouw van het Bertinus Collectief maken naschoolse vormingscentra gebruik van de lokalen en praktijkruimtes. De landbouworganisaties en plattelandsverenigingen organiseren er hun vergaderingen of activiteiten in de groene omgeving van de Schipvaarthoeve. “Ons grootste doel is levenslang leren, door allerlei lokalen en infrastructuur ter beschikking te stellen”, zei voorzitter Roger Vancayzeele tijdens de academische zitting.

Coördinator Marc Coene gaf een overzicht van 20 jaar werking. “Tien jaar geleden hadden we de drukste periode. Dat kwam vooral door de vele computerlessen die toen gegeven werden. Maar ook het dagonderwijs van de Land- en Tuinbouwschool heeft hier plaats, en ook de proefveldwerking. Onze grootste uitdagingen zijn de hervormingen in het dagonderwijs, en het verbreden naar de zorgsector.”

Onze bodem is de beste van de wereld, het is aan de landbouwers om er zorg voor te dragen

Spreker Joris Relaes (administrateur-generaal van het ILVO, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) schetste de actuele situatie van de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Hij ging daarbij de vele uitdagingen en bedreigingen niet uit de weg. Ook werden de vele troeven en sterktes van de Vlaamse land- en tuinbouwsector benadrukt. “We moeten nu aan de toekomst werken, zodat er nog een toekomst is voor onze sector. We hebben hier ideale productieomstandigheden, een sterke agrovoedingssector met veel verwerkingsfabrieken, en onze havens”, zei Relaes.

Uitdagingen

“We kampen met twee grote duurzaamheidsuitdagingen: het klimaat en de stikstof. 75 procent van onze export gaat naar de buurlanden, 85 procent naar Europa. 15 procent gaat naar de rest van de wereld en dat betreft dan vooral bier, frieten en wafels. De duurzaamheidseisen zullen in de toekomst niet teruggedraaid worden. En de veehouderij uitbreiden, is niet langer mogelijk. We moeten inzetten op duurzaamheid, en teruggaan naar vroeger, maar dan met moderne middelen zoals precisielandbouw met drones en dergelijke. Dat kan ook met teelten zoals eeuwen geleden, door bijvoorbeeld bonen en maïs door elkaar te zaaien. Onze bodem is de beste van de wereld, en het is aan de landbouwers om er zorg voor te dragen”, aldus nog Joris Relaes.

Gedeputeerde Bart Naeyaert stelde dat een dialoog met alle partners nodig is, met wederzijds respect. Hij besprak de kansen en uitdagingen voor de Westhoek (met 3.050 landbouwbedrijven en 89.000 ha landbouwgebruik); niet alleen op het gebied van land- en tuinbouw, maar ook inzake waterbeleid, mobiliteit en veroudering. “Het plattelandstoerisme gaat er enorm op vooruit”, zei Naeyaert. (AH)