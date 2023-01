Anzegemse landbouwers vrezen rendabiliteit en sluiting bedrijven: “We zijn ongerust over de toekomst”

Dinsdag vond een actie plaats van de groep Boerenhart Anzegem. Deze actie maakt deel uit van een breder gedragen protest in de provincie waar deze groepering actief is. Deze groep Anzegemse actieve landbouwers maakt zich ernstige zorgen over de nieuwe wetgeving met betrekking tot bemesting en stikstof.

“Ook binnen de komende vijftien à twintig jaar willen we nog duurzaam en lokaal voedsel produceren en onze bedrijven verder kunnen uitbaten”, klinkt het bij de landbouwers van Boerenhart. “We plaatsten kruistekens om ons standpunt kracht bij te zetten en keren de rug toe naar dit soort beleid.”

De actie vond plaats aan het Anzegems gemeentepunt aan de Heirbaan nummer 73. “Het doel van de actie is de problemen waar we als sector mee geconfronteerd worden aan te kaarten bij de burgers, politiek, syndicaten en natuurverenigingen”, aldus de landbouwers. “De gemiddelde landbouwer in Vlaanderen is 55+ waardoor in de toekomst er sowieso al heel wat minder landbouwers zullen zijn. En het is juist die toekomst waarover wij ongerust zijn.” De huidige generatie staat niet meer te springen om het landbouwbedrijf over te nemen en de nieuwe wetgeving zet de bedrijven verder onder druk.

“De nieuwe mestwetgeving (MAP) en stikstofwetgeving(PAS) zijn te verregaanden wegen zeer zwaar door op de rendabiliteit van onze bedrijven”, vervolgt Boerenhart.

Als het zo blijft doorgaan, zullen ook wij onze bedrijven moeten sluiten

“Het zorgt voor een enorme onzekerheid. Als het zo blijft doorgaan, zullen ook wij onze bedrijven moeten sluiten. Vlaanderen heeft de vruchtbaarste gronden van de wereld en toch merken we dat de druk enorm hoog is om onze landbouwgronden in te nemen door bos en industrie. Dit terwijl we ervan overtuigd zijn dat we als landschapsbeheerder een grote natuurwaarde hebben gecombineerd met de voedselproductie op onze akkers.”

“We hebben het gevoel dat landbouw de ‘nieuwe kerncentrale’ is”, stellen de ongeruste landbouwers.

“Niemand wil ons maar ook in 2040 denken we dat we nog nodig zullen zijn! Aan de actie zelf namen twaalf Anzegemse landbouwers deel, alhoewel de groep landbouwers van Boerenhart Anzegem dubbel zo groot is. Echter kon niet iedereen zich vrijmaken om deel te nemen aan de actie.”

“Voor deze actie werd er geen gesprek aangeknoopt met het Anzegems gemeentebestuur, omdat de actie niet specifiek naar hen gericht is. Ook al situeert het beleid zich voornamelijk op Vlaams en Europees niveau, toch willen we deze problemen ook nog eens tot binnen de lokale politiek laten doorsijpelen.”