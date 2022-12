Animal Rights maakt schokkende beelden van kalkoenstallen in Hooglede en Heuvelland

Animal Rights heeft opnieuw schokkende beelden gemaakt in West-Vlaanderen. De dierenrechtenorganisatie filmde in kalkoenstallen in Hooglede en Heuvelland zieke dieren en vertrappelde karkassen. “Dit zijn geen uitzonderingen. Deze stallen zijn de hel op aarde voor kalkoenen”, klinkt het. Animal Rights dient klacht in tegen de bedrijven.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights filmde na verschillende tips in drie kalkoenstallen. Eentje in het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem en twee op West-Vlaamse bodem, namelijk in Hooglede en Heuvelland. De beelden werden de afgelopen maanden gemaakt. “Op de trieste beelden is duidelijk te zien dat de doodzieke kalkoenen noodzakelijke zorg onthouden wordt”, zegt campagnecoördinator Els Van Campenhout.

“Nog levende kalkoenen zitten tussen vertrappelde karkassen die er op sommige plekken al minstens dagen liggen. Talloze dieren hebben pootproblemen en we zien ronduit gruwelijke tumoren en misvormingen. De kalkoenen creperen letterlijk voor onze ogen. Animal Rights beschouwt dit als verwaarlozing en dierenmishandeling. Dit is een horrorindustrie die geen verbeteringen hoeft, maar volledig afgeschaft moet worden.”

Klacht ingediend

Op de beelden zijn kalkoenen met kopgezwellen, misvormde tenen en gapende wonden te zien. “Bij geen enkel dier zien we tekenen van verzorging”, klinkt het. “De veren, die er bij dieren buiten de vee-industrie wit en verzorgd uit zien, zijn besmeurd met mest, vuil en zwaar beschadigd. De meeste kalkoenen vertonen kale plekken. Dit is de standaard die we overal terug zien, het ‘normaal’ van de commerciële kalkoenhouderij. De dieren moeten toezien hoe hun zieke soortgenoten creperen en hun overleden ‘familieleden’ liggen te vergaan, krioelend van de maden.”

Een kalkoen met een gigantisch gezwel. © Animal Rights

Animal Rights maakte de beelden over aan de inspectiedienst Dierenwelzijn. De dierenrechtenorganisatie dient ook klacht in tegen de drie bedrijven. “Als dit met huisdieren zou gebeuren, waren de dieren allang in beslag genomen en zou de eigenaar nooit nog dieren mogen houden. Wij vinden dat er hier hard opgetreden moet worden. Deze stallen zijn de hel op aarde voor kalkoenen. En dit zijn absoluut geen uitzonderingen in de kalkoenvleesindustrie. De beelden van de voorbije jaren en deze nieuwe beelden spreken voor zich.”

Actie aan slachthuis

Animal Rights voert in de nacht van donderdag op vrijdag actie bij het enige kalkoenslachthuis van het land: Volys Star in Lendelede. “Met de actie wil Animal Rights de kalkoenen tijdens het enige moment dat ze de buitenlucht inademen in beeld brengen en actie vragen voor het onnoemelijke leed dat deze dieren tijdens hun korte bestaan moeten ondergaan”, zegt Els Van Campenhout. “Van het moment dat kalkoenen geboren worden tot ze sterven zitten ze op elkaar gepropt in stallen zonder daglicht, te wachten op de dood. Wij brengen de dieren een laatste groet en laten hun lijden niet ongezien voorbijgaan.”