Andy Vermaut is klimaatambassadeur van de Europese Unie

Diksmuide kan vanaf nu trots zijn op haar eigen klimaatambassadeur bij de Europese Unie. Op 1 februari kreeg Andy Vermaut de titel als klimaatambassadeur van de Europese Unie.

“Het is 5 voor 12 voor onze landbouwers”, vertelt Andy Vermaut. Hij wil de eerste klimaatambassadeur van de Europese Unie ooit zijn die een eigen en aparte invulling aan deze titel geeft. Hij wil heel nadrukkelijk zijn stempel drukken met vooral aandacht voor onze streek en zijn inwoners.

Lokale producten

“Onze boeren hebben hun eigen klimaatambassadeur nodig. Hiermee hoop ik bij te dragen aan een groter bewustzijn van de betekenis van landbouw en de voordelen ervan voor economie en onze samenleving. Dit wil ik doen, omdat ik geloof dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen om het klimaat te sparen door lokaal geproduceerd voedsel te eten, dat hier gewoon in onze Flanders Fields groeit en bloeit. In plaats van voedsel dat van de andere kant van de wereld naar hier moet worden vervoerd”, zegt Andy Vermaut.

“Het is daarom één van mijn doelen om de kennis van mensen te vergroten in de hoop de relatie tussen boeren en de algemene bevolking te verbeteren. We moeten terug allemaal trots worden op onze boeren. Het is essentieel voor de gezondheid van onze landbouwsector dat meer van de goederen die de Vlaamse boeren creëren door ons allemaal worden aangekocht. Zo kunnen we hen allen financieel bijstaan en helpen bij het in stand houden van hun bedrijf. Het consumeren van lokaal geproduceerd voedsel is volgens mij de uitgelezen manier om bij te dragen aan het behoud van de landbouw.”

Stage

“Wanneer je lokale goederen koopt, geef je financiële steun aan boeren die zich bezighouden met mensbewuste landbouwtechnieken en bijdragen aan het behoud van genetische variëteit. Je zorgt ervoor dat het voedsel dat je consumeert vers is en niet over aanzienlijke afstanden werd vervoerd, wat bijdraagt aan een vermindering van uw ecologische voetafdruk. Naast het kopen van voedsel dat in onze eigen regio wordt verbouwd, zijn er aanvullende acties die we met z’n allen kunnen ondernemen om meer milieuvriendelijke landbouw aan te moedigen. Daarnaast is het één van mijn doelen lokale landbouwstages voor jongeren te promoten en kunnen scholen ook aangemoedigd worden om een lokale boerenmarkt in hun school te organiseren”, vindt Andy.

“Daarnaast zou het voor onze jongeren, maar ook voor de stadsjongeren, gunstig zijn als ze de kans krijgen om stage te lopen op een boerderij. Zo zouden de jongeren beter kunnen begrijpen waar hun voedsel vandaan komt. Daarom zou ik willen deelnemen aan programma’s die empathie en sympathie voor de landbouwers met jongere mensen kan bevorderen, maar ook met oudere mensen die geïnteresseerd zijn in dit soort ervaringen. Dit is een fantastische kans om kennis op te doen over landbouw, tegelijkertijd hulp te bieden aan onze lokale boeren en hen vooral hoop te geven dat er in Vlaanderen wel nog een toekomst is voor de landbouw. Als ze naar huis gaan, hoop ik dat deze mensen met hun buren, collega’s en dierbaren praten over de vitale rol die boeren spelen in onze samenleving.”