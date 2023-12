“Alleen koning beantwoordde mijn brief”

Oud-landbouwster Nell Dewitte uit Staden schreef diverse ministers, de premier en de koning aan rond de stikstofproblematiek. Enkel van koning Filip kreeg ze antwoord.

Nell Dewitte (69) is afkomstig uit een landbouwersgezin en huwde ook met een landbouwer. Met wijlen haar echtgenoot fokte ze zeugen. Nell voelde zich zodanig betrokken bij de stikstofproblematiek dat ze in de pen kroop en diverse ministers aanschreef. “Ik verstuurde brieven naar Zuhal Demir, Hilde Crevits, Jo Brouns en naar premier Alexander De Croo”, vertelt Nell. “Ik kreeg evenwel van geen enkele aangeschreven minister antwoord.”

Geen toekomst

Nell wees er in haar brief aan Zuhal Demir op dat er bij een overname van een bedrijf leningen worden aangegaan en dat er berekend wordt welk inkomen er zal verdiend worden. “Er kunnen ook verder uitbreidingen gebeuren”, aldus Nell in haar brief. “Want de leningen moeten toch afbetaald worden? En stilstaan is achteruitgaan.”

“Het inkomen wordt groter bij uitbreidingen en zo is er een bestaansmogelijkheid. Overnames en aankoop van land en wat meer dieren houden bepalen de toekomst van land- en tuinbouwers. (…) De mensen moeten vooruit. Met uw inzichten is er geen bestaan en is er geen vooruit, maar wel als u dit alles eens goed doorneemt, want u heeft toch ook leningen? Zou u die kunnen afbetalen als uw inkomen als minister met de helft zou dalen?”

“Op mijn brief aan koning Filip kreeg ik wel antwoord”, vertelt Nell. “Het antwoord luidde dat mijn brief goed ontvangen werd en dat de koning dit zou opvolgen. Ik ben er van overtuigd dat de maatregelen die er nu zijn er door mijn brief aan de koning gekomen zijn. Ik ben evenwel nog niet 100 procent tevreden. De vergunningen voor de landbouwbedrijven moeten nu en niet in 2025 toegekend worden”. (BCH)