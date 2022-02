Akkoord over betere prijzen voor West-Vlaamse groenteboeren

De West-Vlaamse groenteboeren zijn tot een akkoord gekomen met verschillende diepvriesgroentebedrijven over de teeltprijzen. Dat meldt het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) maandag.

Eind vorige week voerden groentetelers nog twee dagen lang actie aan diepvriesgroentebedrijven in Zuid-West-Vlaanderen om betere prijzen te eisen.

Na de acties kwamen ze met een ultimatum: er moest tegen maandagnamiddag een breed akkoord zijn met de verschillende diepvriesgroentebedrijven, anders zouden er vanaf dinsdag opnieuw acties volgen. Het bedrijf Ardo in Ardooie gaf vrijdag al aan te willen toegeven aan een prijsstijging, op voorwaarde dat ook andere bedrijven zouden volgen.

Rendabele teelten

Maandag gingen onder meer onderhandelaars van de telersvereniging Industriegroenten Ingro opnieuw in gesprek met verschillende afnemers. Daar is uiteindelijk een akkoord uit gekomen. Al zijn de groentetelers daar niet laaiend enthousiast over.

“We zijn een kleine stap vooruit. We hebben resultaten geboekt in de positieve richting maar het is niet dat wij nu een gat in de lucht springen. Als dit de eindmeet zou zijn, zou dat voor veel telers problematisch zijn. Dan zullen sommige groentetelers keuzes moeten maken in welke teelten nog rendabel zijn. Dit zijn geen voorstellen om voor te staan juichen”, zegt Matthias D’haese van het ABS.

Momenteel worden de gemaakte afspraken toegelicht aan de groentetelers. Daarna wordt beslist of er al dan niet wordt overgegaan tot verdere acties.

