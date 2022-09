Agro-Markt in Gistel mikt ook op niet-landbouwers

Na de corona-editie waarbij Agro-Markt zich in 2020 noodgedwongen beperkte tot een online veiling van tweedehandsmateriaal, vindt op zondag 11 september opnieuw een gewone beurs plaats in het industriepark Konijnenbos.

“Ondanks de perikelen in de land- en tuinbouwwereld is er interesse in en ruimte voor investeringen”, opent Franky Annys, voorzitter van het organiserend comité. “We zien dat de gemiddelde leeftijd van de actieve landbouwers toeneemt, maar zien evengoed dat in onze regio veel jonge mensen staan te popelen om te starten. Gesprekken met collega’s sterken mij in de visie dat het niet allemaal kommer en kwel is, we moeten vooruit kijken en durven de nieuwe uitdagingen aangaan. We willen een positieve boodschap brengen. Agro-Markt is opnieuw een uitgelezen kans om collega’s en standhouders te ontmoeten in een ongedwongen sfeer.”

Tweedehands

“We stellen uiteraard onze deur ook open voor niet-landbouwers”, vervolgt Annys. “We verspreiden daarvoor duizenden broodzakken in de ruime regio met info over Agro-Markt, heel specifiek om ook burgers en consumenten naar het beursterrein te lokken. We willen hen tonen wat er allemaal bij komt kijken voor ons graan hun brood wordt en welke machines daarvoor nodig zijn.” De verschillende standhouders zullen opnieuw uitpakken met de laatste nieuwe snufjes. Oldtimertractoren worden tentoongesteld en maken een rondrit.

Het luik tweedehands blijft ook dit jaar belangrijk. Agro-Markt startte in 1985 met gratis verhandeling van tweedhandsmachines tussen collega-landbouwers. “Dit jaar kan iedere land- of tuinbouwer opnieuw zijn tweedehandsmachines gratis komen plaatsen op ons beursterrein. Wij zorgen gratis voor de afhandeling van de verkoop, een kosteloze dienstverlening die we graag blijven aanbieden”, aldus Annys.

De aanvoer van tweedhandsmachines gebeurt op zaterdag 10 september van 9 tot 16 uur, vooraf inschrijven is niet nodig. De beurs zelf start zondag om 10 uur. (TVA)