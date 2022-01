Agro Expo in Roeselare gaat niet door, veeveiling wel via livestream

De tweejaarlijkse Agro-Expo, die telkens duizenden landbouwers naar de Expo Hallen in Roeselare lokt, gaat dit jaar niet door. De beurs, die gepland stond voor het laatste weekend van januari, wordt onmiddellijk verschoven naar januari 2024. De traditionele rundveeveiling wordt wel georganiseerd, zij het voor het eerst online.

Met de corona-omstandigheden in gedachten hielden de organisatoren van de Agro-Expo in december een bevraging bij de standhouders. “Zij kozen er onmiddellijk voor om de beurs te annuleren en te verplaatsen naar 2024. Op die manier komen we niet in het vaarwater van andere beurzen en brengen we ook de gezondheid van zowel de standhouders als de bezoekers niet in gevaar”, zegt voorzitter Rik Vanwildemeersch. De beurs werd meteen uitgesteld tot 27, 28 en 29 januari 2024. “We hopen dat we dan een volwaardige editie kunnen aanbieden. Het is de eerste keer in 40 jaar dat onze beurs geannuleerd wordt.”

Online veiling

Een hoogtepunt van de Agro-Expo is de veiling van runderen, de Agro-Expo Dairy Sale. De organisatoren zochten een oplossing om die toch te laten plaatsvinden. “Die verkoop lokt elke keer toch een paar honderd geïnteresseerden naar de tent die we speciaal daarvoor opzetten. Veel fokkers hadden al voorbereidingen getroffen om vee te kunnen aanbieden. We hebben daarom beslist om de rundveeveiling toch te organiseren, zij het voor het eerst online. Op die manier bieden we de fokkers een attractief alternatief aan.” De rundveeveiling vindt plaats op zaterdag 29 januari vanaf 20 uur.

Voor de rundveeveiling werkt Agro Expo samen met Farmersbid.com. “Door samen te werken met deze nieuwe onderneming krijgen we de mogelijkheid om een breed en internationaal publiek te bereiken”, zegt bestuurslid Marc Debode. Geïnteresseerden kunnen van achter hun computer bieden op dieren met een internationale stamboom.

“Na een strenge selectie hebben we 28 loten afkomstig uit de beste fokbedrijven van Vlaanderen. Jonge kalveren, gekalfde vaarzen en embryo’s van internationale klasse worden door onze topfokkers aangeboden”, zegt Debode.