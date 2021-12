Agro Expo annuleert editie januari 2022 na bevraging van standhouders

In januari 2022 zal de 21ste editie van Agro Expo in de Roeselaarse expohallen niet doorgaan. Het licht was nochtans op groen gezet door politie en stad (mits het naleven van de nodige veiligheidsmaatregelen), maar het bestuur besliste toch anders nadat de standhouders werden bevraagd. De volgende editie zal op 27, 28 en 29 januari 2024 plaatsvinden.

Na de jubileumeditie van Agro Expo in 2020 – die nog onder een coronavrij gesternte kon uitgroeien tot een topeditie – stond de organisatie van de volgende uitgave van deze tweejaarlijkse beurs al ferm in de steigers. ”Het enthousiasme van de ruim 170 ingeschreven standhouders deed ons enigszins hoopvol uitzien naar de komende beursgang met een volle bezetting”, laat secretaris Marc Debode weten.

De dienst noodplanning van de RIHO-politiezone en het Roeselaarse stadsbestuur Roeselare gaven mits het naleven van de nodige veiligheidsregels ook toestemming om de handelsbeurs te laten doorgaan. “Maar we wilden niettemin ook de mening van de ingeschreven exposanten kennen alvorens een beslissing te nemen over het al of niet doorgaan van de beurs.”

Beurs moet ook ontmoetingskansen bieden

Maandag 13 december werd een enquête verstuurd naar alle ingeschreven deelnemers. “Daarop werd verrassend snel werd gereageerd. Op basis van het resultaat van deze bevraging en de overtuiging dat onze beurs ontmoetingskansen moet bieden aan de verschillende schakels van de land -en tuinbouwwereld, hebben we met de voltallige bestuursploeg van VZW Agro-Vlaanderen de beslissing genomen om de editie van 2022 te annuleren en te verplaatsen naar 27, 28 en 29 januari 2024.”

“Het is de eerste keer binnen de lange geschiedenis van Agro Expo Vlaanderen dat we een editie moeten annuleren maar we hopen op ieders begrip. We kunnen het niet maken dat het bedrijfsleven met zijn personeel, de vele medewerkers en onze bezoekers gevaar zouden lopen, terwijl de strijd om het virus klein te krijgen nog volop bezig is”, klinkt het verder.

Online veiling gaat wel door

Goed nieuws is er echter nog voor de fans van het rundvee, want de geplande Agro Expo Dairy Sale, zal wel nog als onlineveiling plaatsvinden op zaterdagavond 29 januari 2022. “Deze veiling met hoogwaardige kalveren en topgenetica wordt een uniek gebeuren in Vlaanderen waar onze fokkers als naar uitkijken. De werkgroep rundvee die instaat voor de concrete uitwerking zal hierover nog verder communiceren.”