Aardbeienkwekerij Demedts-De Mey in Gits kweekt als eerst in Midden-West-Vlaanderen kersen in serre

Een (lekkere) primeur voor aardbeienkwekerij Demedts-De Mey in Gits. Naast aardbeien, frambozen en bessen kan je er voortaan ook zelfgekweekte kersen vinden. Volgens zaakvoerders Benoit Demedts en Marie-Anne De Mey gaat het om de allereerste kersen die onder glas geteeld werden in Midden-West-Vlaanderen.

Het koppel runt sinds 2010 een bedrijf met twee hectare serres in de Middenstraat. Daarvan staat de overgrote meerderheid vol met aardbeien. Al zetten ze ook al langer in op ander klein fruit. “Eerder hadden we ook al frambozen, bramen en bessen staan, terwijl we in onze hoevewinkel ook wat aardappelen en bloemkolen verkopen. Nu zijn we bijzonder trots dat we ook kersen kunnen aanbieden”, zegt Benoit. “Het is een heel mooi product dat perfect binnen ons aanbod past.”

Kersen in serre

“Het was wat afwachten wat het zou geven, want haast niemand in ons land heeft ervaring met kersen onder glas”, gaat hij verder. “Toen we informeerden bij een adviseur van PC Fruit (een onderzoekcentrum in Sint-Truiden dat telers adviseert, red.) wist hij ons te vertellen dat we de eerste waren in Midden-West-Vlaanderen die kersen in een serre zou proberen te kweken. Nagenoeg alle kersen groeien in open lucht. Wat opzoekwerk wees echter uit dat er in Nederland wel al bedrijven waren die dat deden. De grote vraag was of het rendabel zou zijn. We besloten het erop te wagen en plantten tweehonderd bomen in een ietwat verloren hoekje van zo’n 1.000 vierkante meter.”

“Kweken onder glas biedt voordelen: we zijn niet afhankelijk van het weer en kunnen alles beter in de hand houden”

Het resultaat overtrof de verwachtingen. “Bij deze eerste oogst hadden we zo’n drie à vier kilo per boom, al zal dat volume nu elk jaar toenemen. En uiteraard biedt het kweken onder glas voordelen. Zo zijn we niet afhankelijk van het weer en kunnen we alles beter in de hand houden.”

Zoete smaak

Wij kunnen in elk geval bevestigen dat de kersen bijzonder zoet smaken. Het duo heeft er trouwens een bijzonder druk weekend op zitten, want niet alleen werden de eerste kersen zondag geplukt, net als vorig jaar werd ook een zelfpluk georganiseerd. Daarbij konden bezoekers in de serre helemaal zelf aardbeitjes plukken. “Een enorm succes”, zegt Marie-Anne. “Bij de vorige edities bereikten we vooral mensen uit de buurt, maar dit keer hadden we zowat honderd gezinnen over de vloer, zelfs uit Oudenburg en Brugge.”

Uitbreiding

“Zeker sinds corona merken we dat de korte keten echt wel leeft. Heel erg veel mensen hebben onze winkel tijdens de pandemie ontdekt. De appreciatie voor de lokale handelaars heeft toen toch een mooie boost gehad.” De fruitfamilie van Demedts-De Mey is straks overigens nog aan een uitbreiding toe. “We hebben voor het eerst ook abrikozen staan”, geeft Benoit nog mee. “Die zullen volgend jaar geplukt kunnen worden.” (SV)