340 varkensboeren – vooral uit West-Vlaanderen – kandidaat voor tweede ronde opkoopregeling

340 extra varkenshouders hebben zich kandidaat gesteld om in de uitkoopregeling van de Vlaamse regering te stappen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) donderdag.

De steunregeling waarbij varkensboeren hun activiteiten stopzetten, is een maatregel uit het stiktstofakkoord. Ze moet helpen de uitstoot van stikstof vanuit de landbouw te verminderen en de varkensstapel met 30 procent af te bouwen. Voor de opkoopregeling was een budget van 200 miljoen euro voorzien.

Vooral uit West-Vlaanderen

Een eerste oproep leverde vorig jaar 236 aanvragen op. Omdat het geld niet volledig was besteed, was er ruimte voor een tweede oproep. Daarvoor breidde de Vlaamse regering de steunregeling uit door de drempel van de impactscore te verlagen. Door die lagere drempel kwamen 2.688 extra varkensbedrijven in aanmerking. Uiteindelijk kwamen 340 kandidaturen binnen om de stallen stop te zetten – het leeuwendeel uit West-Vlaanderen.

Evaluatie pas halverwege 2024

Nadat de bedrijven die in aanmerking komen een aanbod ontvangen van de Vlaamse Landmaatschappij, hebben ze een jaar tijd om hun activiteiten stop te zetten, de stallen leeg te maken en de stalinrichting te verwijderen, de omgevingsvergunning te laten aanpassen en de stopzettingsvergoeding op te vragen. Van de 236 varkenshouders die zich bij de eerste oproep kandidaat hebben gesteld, hebben er nog maar elf effectief hun bedrijf stopgezet. Toch is het volgens minister Demir pas zinvol om halfweg 2024 een evaluatie te maken. Boeren zullen immers nog hun laatste varkens vermarkten en dat neemt tijd in beslag.