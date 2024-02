300-tal landbouwers verzamelen met hun tractor in Roeselare voor protestactie

Vrijdagmiddag kwamen een 300-tal landbouwers samen in de haven van Roeselare om er te protesteren onder het motto ‘Zet ons niet botweg opzij’. Het initiatief kwam vanuit de Boerenbond, Groene Kring en Ferm voor agravrouwen. Hun signaal voor de overheid was duidelijk: “Stop de talloze regels en zorg voor rechtszekerheid en een stabiel inkomen”. Door de vele tractors waren verschillende straten rond de Graankaai tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

‘Zet ons niet botweg aan de kant’ was de slogan van het boerenprotest in Roeselare. © gf

De hele week al worden er talloze protestacties georganiseerd door de landbouwers. Vandaag vormde Roeselare het epicentrum. Een driehonderdtal boeren, gepensioneerde boeren, jonge boeren in wording en sympathisanten kwamen samen om hun ongenoegen met het Europees en Vlaams beleid over de landbouw te uiten. Hun slogan luidde dan ook “Zet ons niet botweg opzij”, met de nodige botten ter illustratie.

Overload aan regels

“Als boeren verzamelen we hier vandaag om elkaar te steunen. Het beleid heeft een enorme impact op ons, niet alleen op de boerderij als bedrijf maar ook voor de mensen erachter”, zegt Els Vanneste, voorzitter Ferm voor agravrouwen West-Vlaanderen. “Er is heel veel onzekerheid en uitzichtloosheid in onze sector. Dat is voor de mensen thuis zwaar om recht te houden.”

“We bluvn me hart en ziel gaan voor onze stiel”

“Al jaren voelen wij heel erge druk: druk van de vele administratie die we moeten doen, druk van de talloze regels, druk door de controle- en sanctioneringsdrang. En dat heeft natuurlijk een effect op het gezin van de landbouwer. Het beleid zou ons net moeten ondersteunen en niet in een hoek duwen. Maar ja, zoals West-Vlamingen zeggen: wij bluven dag in dag uit gaan met hart en ziel voor onze stiel, maar nu moet er iets veranderen.”

Dringend tijd

Volgens Joris Vande Vyvere, voorzitter Boerenbond West-Vlaanderen is het dringend tijd dat er verandering in het beleid komt. “We hebben drie jaar lang gewacht op het stikstofakkoord en daarin is er niet naar onze bezorgdheden geluisterd. In vergelijking daarmee is dat ene uur in de file staan niets. Er is structureel overleg nodig, waarbij er opnieuw meer respect komt voor de boeren. Er is rechtszekerheid nodig, langer dan vijf jaar dat er nu is, zodat jonge boeren durven verder gaan in onze sector en durven investeren.”

“Wij hebben drie jaar lang gewacht op het stikstofakkoord, dan is een uur in de file staan in vergelijking daarmee niets”

“We begrijpen dat we maatregelen moeten nemen om duurzamer te zijn en aan het klimaat en het milieu moeten denken. Maar om iedereen in dat verhaal mee te krijgen en om dat goed te doen, moeten wij ook voldoende vergoed worden. We zijn het beu dat er zoveel regels bijkomen. Wij leven in en met de natuur, wij weten wat de natuur nodig heeft en hebben al die jarenlange kennis, die wij van generatie op generatie doorgeven. Zo willen we ook verder blijven doen.”

Voedselbeleid nodig

Bart Dochy op het boerenprotest op de rontonde bij de Graankaai in Roeselare. © Stefaan Beel

Ook Vlaams parlementslid, burgemeester en zelf landbouwer Bart Dochy (CD&V) was bij het protest aanwezig. “Europa heeft een beleid voor alles, voor natuur, voor water. Maar een beleid waarin men nadenkt over het blijven voorzien van voedsel? Dat is er niet. Verschillende gebieden in Europa zijn aan het uitdrogen en worden een soort woestijngebied. Dan zullen we de landbouw hier bij ons in Vlaanderen meer dan nodig hebben om iedereen van voedsel te kunnen voorzien. Het is heel belangrijk dat men eens nadenkt over een goed voedselbeleid en liefst op een langer termijn dan 10 jaar.”

“Europa heeft een beleid voor alles: natuur, water enzovoort, maar over voedselvoorziening is er niets van beleid”

“Op dit moment zouden we nu ook liever met onze botten op het veld staan in plaats van hier in Roeselare. Maar we geven keer op keer het signaal dat de regels, administratie en lasten ons te veel worden en ons petje te boven gaan. Daarom vragen we een structureel en goed beleid. Het zou dan ook super zijn, moest iedereen een botje buiten zetten aan zijn deur om samen met ons mee dat signaal te geven aan de overheid”, besluit Els Vanneste.