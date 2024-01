250 tractoren blokkeren afrit van A19 aan Noorderring in Ieper: “We protesteren voor onze toekomst”

In heel onze provincie protesteren landbouwers, maar in Ieper gaat het wel heel hard. Daar blokkeren maar liefst 250 tractoren de afrit van A19 aan de Noorderring in Ieper.

De tractoren blokkeren het begin van de snelweg in de richting van Ieper naar Kortrijk. Boerenzoon Joannes Vandoorne (17) geeft meer uitleg: “Er is een paar dagen geleden een oproep gedaan en binnen een paar dagen staat iedereen die ik ken hier. Ik weet niet of ik later wel landbouwer zal kunnen worden omdat het niet rendabel genoeg kan zijn om van te leven. Dit is belangrijk voor de toekomst en ik hoop dat de regering nu gaat luisteren. De Fransen zijn begonnen en wij kunnen niet achterblijven.”

(lees verder onder de video)



Hoe geraak je aan ziekenhuis?

Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper gaf ook tekst en uitleg: “Door deze actie kan je ons ziekenhuis misschien moeilijker bereiken. Help ons en vorm preventief een reddingsstrook in een eventuele file. Zo geraken de hulpdiensten sneller op hun bestemming. Heb je een afspraak in ons ziekenhuis? Vertrek op tijd. Kom te voet of neem de fiets. Moet je toch met de auto komen? Controleer dan zeker de verkeersinfo via de navigatieapps (Google Maps, Waze). Verwittig het secretariaat van jouw arts tijdig als je er niet op tijd geraakt.”