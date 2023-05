15 West-Vlaamse varkensboeren dienden al dossier in bij minister Demir voor vrijwillige opkoopregeling

Al 15 West-Vlaamse varkensboeren dienden een dossier in bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om hun varkenshouderij vrijwillig stop te zetten. Dat is bijna een vierde van het totale aantal ingediende dossiers uit Vlaanderen. Normaal hadden varkensboeren tijd tot 17 mei om hun aanvraag in te dienen, maar die deadline wordt nu verplaatst naar 15 juni. “Volgens de boeren en de begeleidingsbureaus was anderhalve maand te krap, daarom krijgen ze nu nog een kleine maand extra tijd.

De Vlaamse regering keurde anderhalf maand geleden een regeling goed voor vrijwillige stopzetting van een varkenshouderij. “Specifiek kunnen varkenshouders met een impactscore hoger dan 0,5 procent hiervan gebruik maken. De bedrijven kunnen een stopzetting- en een sloopvergoeding aanvragen voor de betrokken stallen en erfverharding. Ze kunnen kiezen of ze dit volledig doen of gedeeltelijk. Met andere woorden kan een bedrijf een vergoeding aanvragen voor de ene varkensstal en in de andere nog altijd varkens houden”, legt Andy Pieters, woordvoerder van minister Demir uit.

“Varkensbedrijven kunnen kiezen of ze volledig of maar gedeeltelijk willen intekenen op de vergoeding voor de vrijwillige stopzetting”

De stopzettingsvergoeding is natuurlijk afhankelijk van de betrokken dieren. Hiermee hoopt de Vlaamse regering de varkensstapel en ammoniakuitstoot met dertig procent te kunnen verminderen tegen 2030 in kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Oorspronkelijk kregen de varkensboeren in Vlaanderen van Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA) 45 dagen de tijd tot 17 mei om hierop in te tekenen.

Uitstel deadline

“Die deadline wordt nu een kleine maand uitgesteld”, gaat Andy verder. “Volgens de sector zelf en de begeleidingsbureaus van de landbouwers was de oorspronkelijke timing te krap om de afweging te maken en het dossier in te dienen. De landbouwers hebben net hun Verzamelaanvraag rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moeten vervolledigen. Daarvoor hebben ze vaak wat tijd nodig om voldoende bewijsstukken te verzamelen om in te tekenen. En ook de studiebureaus zijn volop bezig met het verwerken van de aanvragen.”

“We willen landbouwers tijd en ruimte geven om hierover na te denken”

De Vlaamse Landmaatschappij kreeg op een maand tijd 110 telefonische vragen en 280 via mail te verwerken. “Er is wat interesse en we willen de landbouwers ook de nodige ruimte geven om hierover na te denken. Voorlopig kregen we al 62 dossiers binnen, waarvan 15 uit West-Vlaanderen.”

Meer informatie over de vrijwillige opkoopregeling vind je op deze link.