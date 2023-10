10de editie Kleinvee West met een dubbele opkomst

De 10de editie van Kleinvee West was dit jaar opnieuw een schot in de roos. De organisatie kon na afloop van drie dagen expo van zeldzame en soms oeroude rassen rekenen op een grootschalige opkomst van bezoekers en andere kleinveeliefhebbers. Maar liefst méér dan 200 geïnteresseerden vonden de weg richting De Koekuit Menen voor deze jaarlijkse kleinveetentoonstelling. En ook dit jaar werden alle dieren door een team van erkende keurmeesters beoordeeld en gekeurd. Uit een 450 tal dieren door 34 deelnemers vielen een tiental fokkers in de prijzen. Zij gingen naar huis met een goedgevulde mand met lekkere streekproducten en een felbegeerd certificaat. (NVM)