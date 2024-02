1.000 vrachtwagens op weg naar luchthaven Oostende: “We zorgen voor douches, toiletten en maaltijden”

Op een terrein van zo’n 75.000 vierkante meter in de luchthaven van Oostende kunnen straks ongeveer 1.000 vrachtwagens terecht die afgeleid worden uit de haven van Zeebrugge. Gouverneur Carl Decaluwé: “Er komen toiletten, douches en we zorgen voor maaltijden. Elke dag komen er in Zeebrugge nog vrachtwagens toe. Die moeten ergens heen en dat kan hier op dit terrein. Hoe we dat kenbaar gaan maken? We gaan flyers uitdelen aan de chauffeurs en die zullen dat ook vernemen via de verkeersinformatiediensten.”

Of en hoeveel vrachtwagens effectief naar Oostende zullen rijden, is de vraag. “De meesten zullen dichtbij de haven willen blijven, maar we hopen dat er toch heel wat naar Oostende zullen rijden. Het zal niet eenvoudig worden om ze in Oostende te krijgen, dat staat vast”, aldus de gouverneur.

Nog geen trucks aangekomen

Ondertussen brengen de stadsdiensten alles in orde om de truckers op te vangen. “Dit terrein is ideaal, want onze luchthaven is momenteel gesloten wegens werken aan de start- en landingsbaan”, zegt woordvoerder van de Oostendse luchthaven Tom Rutsaert. “Tot kort voor de werken stonden hier nog twee vrachtvliegtuigen opgesteld. Het terrein wordt momenteel volledig leeggemaakt. We hebben de vraag gekregen van de provincie en dragen op deze manier ons steentje bij.”

Voorlopig is er nog geen vrachtwagen te zien. De eerste vrachtwagens worden in de loop van de middag verwacht.