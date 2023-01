Laila opent nieuwe naaiwinkel L’Atelier in Beheerstraat

Laila Bouzalmad (45) is de zaakvoerster van de nieuwe naaiwinkel L’ Atelier aan de Beheerstraat 60 in Kortrijk. “Ik leerde de kunst van het naaien en verzamelde 20 jaar ervaring in de naaiwinkel van mijn vader.”

Laila Bouzalmad (45) is van Marokkaanse origine maar is in België geboren. Zij genoot een opleiding aan de Naaischool in Brussel, is getrouwd en is mama van 3 kinderen. Ze woonde in Brussel en woont nu al 20 jaar in Kortrijk. “De Grote Markt en de winkelstraten zijn het mooiste”, vindt Laila, die meehielp in La Caverne d’ Ali Baba, de naaiwinkel van haar papa. “Ik heb daar gewerkt tot aan zijn pensioen en heb nog een tijd de winkel gerund.”

Kleine juweeltjes

En nu runt ze dus haar eigen naaiwinkel in Kortrijk. “Ik heb me bijgeschoold en had al 20 jaar ervaring.” In haar winkel heeft Lila alles voor het breien, borduren en naaien: van verscheidene naalden en kleurrijke garens tot fleurige linten in vrolijke kleuren. ”Het materiaal biedt tal van mogelijkheden tot combineren, het wordt altijd iets anders. Alle gerief is er om zelf aan de slag te gaan”, aldus Laila, die ook trots is op haar assortiment kleine juweeltjes. “Die kunnen ook gedragen worden op een blouse, trui of jas.”

Verder heeft L’ Atelier een assortiment draagtasjes, mutsen, kousen, sjaals, kaarsen, gadgets en geschenkartikeltjes. Laila doet voor haar klanten ook retouches aan kledij en maakt ook gordijnen op maat. “Wat ik niet doe is confectie van kledij”, aldus Laila.