Lago Kortrijk klokt tijdens kerstvakantie af op meer dan 13.000 bezoekers

Het wisselvallige weer heeft een recordaantal mensen naar het zwembad gelokt tijdens de voorbije kerstvakantie. LAGO, de grootste uitbater van ons land, noteerde maar liefst 132.241 recreatieve bezoekers. LAGO Kortrijk had dan weer meer dan 13.000 bezoekers in de kerstvakantie en doet 46 procent beter dan Kerstmis in de pre-corona.

Heel wat Vlaamse gezinnen kozen afgelopen kerstvakantie doelbewust voor een bezoek aan het zwembad als tijdsbesteding. Dat blijkt ook uit de cijfers van LAGO, dat naast sportbaden ook onder meer subtropische lagunes, kinderbaden en glijbanen ter beschikking stelt.

De 11 open LAGO-zwembaden in ons land mochten 132.241 recreatieve bezoekers ontvangen. Vooral de vestiging LAGO Rozebroeken in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg was erg populair. Ook voor LAGO Kortrijk was het een topvakantie. Het zwembad kreeg meer dan 13.000 bezoekers in de kerstvakantie op bezoek. Zo doet het 46 procent beter dan de kerstvakantie in 2019 (pre-corona). 51 procent waren inwoners van Kortrijk en Zwevegem.

We doen er alles aan om een verblijf bij LAGO zo aangenaam en betaalbaar mogelijk te maken. De bezoeker mag niet de dupe zijn van de – Diether Thielemans, CEO LAGO

Ook kwamen er bijna uitsluitend Belgen zwemmen. LAGO Kortrijk was gesloten op de feestdagen: 24, 25 december en 1 januari. De drukste dag was vrijdag 30 december met 1.346 bezoekers, de kalmste dag was de laatste dag van de vakantie, met 808 bezoekers.

Succes van VR

De hoge bezoekersaantallen enkel toeschrijven aan het wisselvallige weer is volgens de zwembaduitbater te kort door de bocht. LAGO investeerde de laatste jaren veel in virtual reality, met onder meer VR-glijbanen en VR-snorkelsessies, en de hoge energiekosten werden niet verhaald op de bezoekers. De inkomprijzen werden enkel geïndexeerd. Ook de warme lagunes boeten met hun 34 graden niet aan temperatuur in. Ook de thermometer in de kinderbaden blijft 32 graden weergeven, waardoor het voor kinderen nog steeds aangenaam zwemmen is.

“We doen er alles aan om een verblijf bij LAGO zo aangenaam en betaalbaar mogelijk te maken. De bezoeker mag niet de dupe zijn van de energiecrisis. Wel proberen we zo veel mogelijk op onze factuur te besparen door iedereen korter te laten douchen waar mogelijk en door de temperatuur in het sportbad met een graad te verminderen.” – Diether Thielemans, CEO LAGO