Lady Lies: kapsalon voor dames, heren en kinderen

Lies Vanden Bogaerde (32) opende haar kapsalon Lady Lies in de Meensesteenweg 84 in Izegem. Lies verhuisde onlangs met haar man Angelo Caes naar de schoenenstad. “We woonden vroeger in Avelgem, maar we denken dat we het hier ook naar onze zin zullen hebben.” Het koppel heeft twee kinderen, Amy (8) en Oliver (3).

Waar vroeger krantenwinkel Eclips was, opende Lies nu haar eigen zaak na grote verbouwingswerken. De winkelruimte werd volledig gestript en de man van Lies verbouwde de ruimte tot een mooi, hedendaags salon.

Lies werkte de afgelopen twaalf jaar in Kortrijk bij salon Ton Sur Ton, maar kwam nu naar Izegem voor haar eigen salon. Ze knipt zowel dames, heren als kinderen.

“Ik hoop een mooi klantenbestand te kunnen opbouwen. Iedereen is welkom om een afspraak te maken en eens langs te komen. Ik luister naar alle wensen en probeer klanten altijd met een grote glimlach te laten vertrekken”, klinkt het bij Lies Vanden Bogaerde.

