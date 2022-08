Lab9 opent nieuw service en logistiek center in Kortrijkse industriezone: “Producten nog sneller bij de klant krijgen”

Lab9 Pro, de grootste Apple Premium reseller van België, heeft een nieuw service en logistiek center geopend in Kortrijk waar particuliere en businessklanten terecht kunnen voor Apple-herstellingen. Lab9 wil extra capaciteit creëren om herstellingen uit te voeren en meer stock aan te leggen voor vlottere leveringen. Het bedrijf investeerde 160.000 euro in de nieuwe vestiging.

“We willen anticiperen op de logistieke uitdagingen in de technologiemarkt. Het center zal tevens dienen als centrale opslagplaats om onze capaciteit te vergroten. Door op grotere schaal te werken kunnen we meer producten verkopen en deze sneller bij de klant krijgen”, zegt ceo Geert Coolman.

Het nieuwe center ligt naast het hoofdkantoor van de Lab9 Group (Dumoulinlaan 7) in de vroegere gebouwen van Puntgaaf, de drukkerij van Johan Vercruysse en Jo Vandenbulcke. Met deze nieuwe vestiging telt de groep 27 Lab9 Stores voor verkoop en herstellingen van Apple-producten.

Herstellingen

“Het is echter niet te vergelijken met onze andere winkels. Ten eerste ligt deze nieuwe vestiging in een industriezone waardoor onze klanten niet meer naar een winkel in een stadscentrum moeten. Het center is vlot bereikbaar met voldoende parkeermogelijkheden. Daarnaast kozen we voor een locatie in een bedrijvenpark om zowel consumenten als bedrijven verder te helpen. Dus zowel B2C- als B2B-klanten”, vertelt Geert.

Voor bedrijven zet Lab9 sterk in op pick-up & return. Dankzij deze dienstverlening moet de klant zich niet meer verplaatsen. Een koerier van Lab9 komt het toestel ophalen en opnieuw afleveren na de herstelling. Tijdens de garantieperiode is deze service gratis.

In het nieuwe center kunnen B2B-klanten vanaf nu ook voor het eerst terecht voor same day iPhone-herstellingen. Voorheen moesten Lab9-klanten daarvoor altijd naar een winkel.

“Zo hopen we de doorlooptijd voor herstellingen nog verder te versnellen en proberen we onze klanten altijd maximaal te ontzorgen”, besluit Geert.