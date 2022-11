Laatste marktkramer met levende dieren op markt in Brugge betreurt stopzetting: “Ik verkoop nooit aan kinderen”

In Brugge zullen in de toekomst geen nieuwe marktkramers meer mogen komen met levende dieren.

Patrick Moeyaert (73) uit Menen is nog de enige marktkramer die levende dieren verkoopt op de Brugse zaterdagmarkt. Hij is blij dat hij nog mag komen naar de markten, want de man doet het meer als hobby. Hij heeft een vast cliënteel voor zijn leg- en vleeskippen.

“Ik heb heel wat Nepalezen die een mooi haantje willen. Dat heeft voor hen een speciale betekenis. Toch kiezen ook nog heel wat jonge gezinnen om een legkip te kopen voor de eitjes die ze er van hebben. In elk geval kan ik zeggen dat mijn dieren met alle liefde behandeld worden. Ik merk wel dat ik snel commentaar krijg op de markten dat de kippen te dicht zitten in de kooien of als het te warm is. Nu is het winterstop en kom ik niet meer naar de markt. Wij zijn met alles in orde, want ik werk enkel met specialisten voor mijn dieren waarvan ik de nodige nummers moet hebben. Verder moet een dierenarts voor elke markt langskomen om de dieren te controleren. Het zou mooi zijn, mocht ik met mijn kraam mogen uitbollen”, vertelt Patrick Moeyaert, die er op wijst dat hij nooit aan kinderen verkoopt.

Schepen Mathijs Goderis laat weten dat de stad de inkomsten van de man niet wil afnemen, maar dat ze die activiteit laten uitdoven. Er zijn volgens de schepen drie goeie redenen om geen nieuwe marktkramers met levende dieren meer toe te laten, namelijk impulsaankopen voorkomen waarbij kinderen die lieve diertjes zien en willen kopen, het voorkomen van stress tijdens het transport en de drukte op de markt en het voorkomen van situaties zoals vogelgriep waarbij de zwanen ook moesten opgehokt worden.