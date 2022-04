Laat je karikatuur maken tijdens de Winkelnacht op 29 april in Roeselare

Op vrijdagavond 29 april is er opnieuw Winkelnacht in Roeselare. Dan zijn de winkels open tot 21 uur.

“Lentekriebels naar een nieuwe outfit? Noteer dan zeker vrijdag 29 april: Winkelnacht in Roeselare. Die dag mag je je helemaal laten gaan… van ’s morgens 10 uur tot ’s avonds 21 uur! Leg deze avond voor altijd vast dankzij jouw gratis karikatuur door één van de 10 karikatuurartiesten. Diverse winkels pakken ook uit met ‘Winkelnacht’-kortingen of speciale acties. Hou deze zeker in de gaten”, maakt burgemeester Kris Declercq ons warm.

“Samen met de vzw Shopping & Centrum Roeselare zorgt de Stad Roeselare voor muzikale omkadering, vanaf de namiddag tot einde. Bovendien ontvang je die dag bij aankoop bij de deelnemende winkels en horecazaken in Roeselare centrum een voucher waarmee je gratis een karikatuur kan laten maken van jezelf door één van de 10 karikatuurartiesten. Je vindt hen vanaf 16 uur, bij mooi weer, in de pagodetenten op De Munt of in Pop-in RSL op de Grote Markt 10-12, bij minder goed weer. Je herkent de deelnemende winkels aan de Winkelnacht-affiche aan de deur of etalage.”

Orkestjes

“Kom dus gezellig shoppen op de tonen van muziekorkestjes, laat jouw gelaatstrekken ‘vereeuwigen’ en geniet van een hapje of een drankje. Winkelnacht wordt traditioneel afgesloten met de Rodenbach Stadskroegentocht.”

Parkeer zorgeloos en goedkoop in de verschillende centrumparkings (Parking Ooststraat-Station, Parking De Munt, de Moermanparking of de Wallenparking). Het eerste uur is gratis.