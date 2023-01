Kuurnse markt verhuist vanaf woensdag 18 januari naar parking Kubox

In november zijn de werken gestart aan de omgeving van het Marktplein, rondom de kerk en in de Heilige Hartstraat. Sinds maandag 16 januari wordt ook het plein zelf onder handen genomen. Daardoor verhuist de wekelijkse markt vanaf woensdag 18 januari tot en met de zomer naar parking Kubox.

Maandag 16 januari werd ook gestart met de werken aan het Marktplein in Kuurne. De werken zullen vier maanden duren. Om de wekelijkse markt toch nog te kunnen laten doorgaan, verhuist deze vanaf woensdag 18 januari naar parking Kubox, tot en met de zomer. Er zal ook een gratis pendelbusje rondrijden die bezoekers oppikt op het Marktplein en afzet aan de markt op de Kubox. Daarom biedt de gemeente op woensdagvoormiddag een gratis pendelbus aan naar de wekelijkse markt en terug naar het Marktplein. Er is een poule van 4 vrijwilligers die elk om beurt een woensdag rijden. Het busje zelf wordt voor een periode van 6 maanden ter beschikking gesteld door Waak.

Burgemeester Francis Benoit: “De markt is een traditie sinds 22 augustus 2007. Het is de eerste keer dat de markt voor langere periode moet verhuizen naar een andere locatie. We hebben dit overlegd met de marktkramers, zij gaven de voorkeur aan een tijdelijke centrale locatie met voldoende parkeergelegenheid en vlotte bereikbaarheid. Vele inwoners hadden de wekelijkse markt dichter bij het Marktplein willen georganiseerd zien. Daarom zorgden we ervoor dat iedereen die dat wenst er vlot kan geraken vanop het Marktplein. En waarom niet voor vertrek nog van hun vertrouwde koffietje of aperitief genieten bij de horeca op de markt?”

Het busje rijdt van 8 uur ‘s morgens tot 12 uur ‘s middags. Deze pendelbus rijdt onafgebroken hetzelfde traject tussen het Marktplein en de Kubox. De halte op het Marktplein bevindt zich ter hoogte van het kruispunt Kerkstraat – Marktplein. De halte van de Kubox bevindt zich ter hoogte van de oprit van de parking.

Centrumvernieuwing

Tijden de werken aan het Markplein kan je parkeren in de parkeerstroken op het Marktplein, Kerkstraat of Twaalfde Liniestraat. Annelies Vandenbussche, schepen van openbare werken: “We zijn beland in een nieuwe fase van de centrumvernieuwing die ervoor zorgt dat de markt niet meer als markt bruikbaar is. Maar dan komen er altijd opportuniteiten die onze mensen nog steeds dicht bij elkaar brengt. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe flexibel we zijn om onze Kuurnenaars te bedienen.”