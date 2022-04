Kuurne lanceert kraslotenactie om het koopgedrag te stimuleren: “Lokale handelaars voelen de gevolgen van de werken”

Het centrum van Kuurne ondergaat een grondige metamorfose. Dat brengt meteen ook heel wat hinder met zich mee, voor zowel handelaars als klanten. Met een kraslotenactie probeert de gemeente het lokale koopgedrag te stimuleren.

Graafmachines, pletwalsen, het geluid van compressoren en straten die er volledig opengebroken bijliggen. De grote werken, die op 14 februari begonnen, hebben het centrum van Kuurne in een gigantische bouwwerf getransformeerd. “Allesbehalve een evidentie voor de lokale handelaars”, erkent ook burgemeester Francis Benoit. “We hebben massaal ingezet in een gerichte en open communicatie, maar toch blijven het moeilijke tijden. Zonder klanten zijn er immers geen handelaars en zonder handelaars zijn er geen acties. We hebben elkaar nodig en moeten solidair zijn. Een echte ezel, die koopt lokaal.”

Het gemeentebestuur bleef dan ook niet bij de pakken zitten en lanceerde een stimulerend initiatief, waarbij krasloten een centrale rol zullen spelen. “34 handelaars, elk met een fysiek verkooppunt, nemen aan de actie deel”, klinkt het. “Van 11 tot en met 30 april krijgen klanten een kraslot bij hun aankoop. De klant weet meteen of het al dan niet een winnend lot is en de prijs kan worden opgehaald in het Sociaal Huis. Eenmaal de actie is afgelopen zal het gemeentebestuur nog 5 winnaars trekken die elk een Kukadobon van 50 euro in ontvangst zullen mogen nemen.”

Fotoshoot

Om de actie te promoten werden alle registers opengetrokken, waar zelfs een regelrechte fotoshoot deel van uitmaakte. “De deelnemende handelaars werden in een studio op de gevoelige plaat gelegd en zullen weldra, op werfdoeken, in het centrum te zien zijn”, gaat het verder. “Via die doeken zullen we de klanten stimuleren om lokaal te kopen en de handelaars niet te laten vallen. We bekijken ook voortdurend of pop-uplocaties mogelijk zijn. De Drie Wijzen, een winkel uit de Kerkstraat, kon zo een tijdelijk onderkomen vinden in de Oude Pastorie, gelegen in de Kortrijksestraat.”

De werken maken deel uit van een ambitieus project om Kuurne een levendig, groen en vooral bereikbaar karakter te geven. Aparte voetgangers- en fietszones moeten de verkeersveiligheid opkrikken. Op 14 februari ging de eerste fase van de werken van start, waar de parking ‘De Vlaskouter’ onder handen werd genomen. Op 16 maart begonnen dan weer de werken in de Kerkstraat. Vanaf half april is het de beurt aan de Generaal Eisenhowerstraat, een belangrijke toegangsweg tot de gemeente. (Christophe Lefebvre)