Kukeleku tovert glimlach op kindergezichtjes in De Haan

Saskia Lambrechts opende onlangs samen met haar schoonmoeder Linda Vanlerberghe een nieuw speelgoedwinkeltje op het Leopoldplein in De Haan. Ondanks de eerder beperkte oppervlakte, vind je er toch een verrassend groot en veelzijdig aanbod.

Met Kukeleku kreeg De Haan er onlangs een fris nieuw speelgoedwinkeltje bij. Na het verdwijnen van Chantecler en Haan op Stelten is dat een goede zaak, voor jong én minder jong. “Leuke babyspulletjes om cadeau te doen bij een geboorte of babyborrel, knuffels en puzzels, een knutsel- en een leeshoekje, een assortiment Lego en wel meer dan honderd gezelschapsspelletjes voor op regenachtige dagen: onze winkel is er voor iedereen van 0 tot 99 jaar”, zegt zaakvoerster Saskia Lambrechts (32). Ze baat de winkel uit samen met haar schoonmoeder Linda Vanlerberghe (69).

Vakantiegevoel

“Zelf ben ik eigenlijk van Limburg afkomstig, maar mijn man is van West-Vlaanderen en zijn mama heeft hier een appartement in De Haan. Ik associeer deze badplaats dus met het vakantiegevoel dat ik hier altijd krijg”, aldus Saskia.

Vanaf juli mag ze zich ook een trotse Hanenaar noemen, want dan komt ze er met het hele gezin wonen. “Voor mij betekent dit een totaal nieuwe start, aangezien ik uit de energiesector kom. Van de zonnepanelen naar het speelgoed, zeg maar. Vanwaar die keuze? Ik heb er altijd al van gedroomd om een winkeltje te openen, en nadat ons zoontje geboren werd ben ik me samen met hem gaan verdiepen in die boeiende wereld van het speelgoed. De Haan is bovendien superkindvriendelijk, mijn zoontje speelt graag op het strand.”

Vol plannen

Kukeleku is een gezellig winkeltje boordevol leuke spelletjes en spulletjes voor kleine ontdekkers. Duurzaam, educatief én leuk. “We zitten trouwens nog vol plannen. Zo willen we, als de winkel aanslaat, graag uitbreiden naar de bovenverdieping. Maar ongetwijfeld kunnen we deze zomer toch al veel glimlachjes te voorschijn toveren”, zegt Saskia. Ook te vinden in haar winkeltje: prachtige wonderlampen en muurstickers voor extra magie in de kinderkamer. “Past perfect bij de betoverende charme van De Haan.”

De winkel ligt op het Leopoldplein 8. Info: 059 50 61 16, hello@kukeleku-toys.be, www.facebook.com/kukeleku.toys; www.instagram.com/kukeleku.toys